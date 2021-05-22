Barcelona'da Lionel Messi'nin takımda kalmaya karar verdiği iddia edildi

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:09

beIN Sports muhabiri Achraf Ben Ayad, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yaz transfer döneminde serbest kalacak Lionel Messi'nin Barcelona yönetimiyle anlaşmaya vardığı belirtti.

Önceki gün ESPN'de yer alan haberde, Barcelona yönetiminin Arjantinli oyuncuya bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklif edeceğii ifade edilmişti. Kontratın bir yılının Amerikan Futbol Ligi MLS'te geçerli olacağı belirtilmişti.

AGUERO VE DEPAY ADIM ADIM BARCELONA'YA

Takımlarıyla sözleşmesi biten ve yaz transfer döneminde serbest oyuncu olacak Sergio Aguero ve Memphis Depay'ın kısa süre içinde Barcelona ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Guardian'da yer alan haberde her iki oyuncunun da kulüple anlaşmaya vardığı kaydedildi.