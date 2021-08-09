Barcelona'da Sergio Agüero, sakatlandı
Barcelona'da yeni transfer Sergio Agüero, baldır sakatlığı nedeniyle 10 hafta boyunca takımından ayrı kalacak.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, sakatlık yaşayan yeni transferi Sergio Agüero'nun 10 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Katalan ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A Takım oyuncusu Kun Agüero'nun yapılan testlerinde, sağ baldır yaralanması tespit edildi. Oyuncu, yaklaşık 10 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak." ifadeleri kullanıldı.
Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılığı üzerine İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Manchester City'den kadroya katılan Agüero'nun, kendisi gibi Arjantinli olan oyuncunun ayrılığı sonrasında takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.
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