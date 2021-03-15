Barış Atay'dan, Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesine katılan bakanlara sert tepki
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmadan cenaze törenine katılan bakanlara sert tepki gösterdi. Atay, ''Siz kimsiniz?'' diye sordu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun vefatı ardından dün düzenlenen cenaze töreninde, Soylu’nun imzası bulunan koronavirüs tedbirleri genelgesine uyulmadı. Cenazeler 30 kişiyle sınırlandırılmasına rağmen Soylu’nun annesinin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Ajansların geçtiği protokol listesi dahi 30 kişi sınırının aşıldığını gösterdi.
''SİZ KİMSİNİZ?''
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, ''İnsanlar neden cenazelerini 3-5 kişi ile kaldırıyor? Siz kimsiniz?'' diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi.
KOCA, CENAZEDE GİZLENMİŞ
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cenazeye gizlice katıldığı, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat Mutlu Furtana’nın Twitter’dan paylaştığı mesajla ortaya çıktı.
YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası Muhammed Emin Saraç’ın cenaze töreninde ortaya çıkan görüntüler ardından “öngöremedim” diyerek özür dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise dün düzenlenen cenaze töreninde görülmemesi dikkat çekmişti.
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