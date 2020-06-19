Baro başkanları Ankara’ya yürüyor

19 Haziran 2020 Cuma, 15:07

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu dün sabah saatlerinde yürüyüş için Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na geldi. Yürüyüş öncesi basın açıklaması yapan Durakoğlu, “Mesleğimizin çok ciddi sorunları var. Bu teklif geri çekilmeli. Siyasal iktidarın hiç bir tavır göstermemesi nedeniyle yapabileceğimiz hiç bir şey kalmamıştı” dedi. Türkiye’de ilk kez 80 baro bir tavır koymak suretiyle bu değişikliklere karşı olduklarını ifade eden Durakoğlu, “Biz bu ülkenin 80 barosu olarak çok zor bir araya gelebiliyoruz. Ama ilk kez böyle bir konumda bir araya gelebilmeyi başardık” diye konuştu. Türkiye’nin dört bir yanında baro başkanlarının Ankara’ya doğru yürüdüğünü kaydeden Durakoğlu, şöyle devam etti:

“Avukatlık yasa tasarısında yapılması düşünülen değişiklik, aslında sadece avukatları ya da baroları ilgilendiren bir değişiklik değildir. Birden fazla baronun getirilmesine ilişkin tasarım açık bir biçimde halkın hak arama özgürlüğüne getirilmiş bir sınırlamadır.”

Açıklamanın ardından Duraoğlu ile İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlar, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odabı, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal 300 metre birlikte yürüdü. Ardından, grup Durakoğlu’nu alkışlarla uğurladı.

Durakoğlu, “Yolun bundan sonrasını tek başıma yürüyeceğim. Bugün (dün) Çayırovaya kadar planlıyorum. Beni uğurlamaya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diyerek, kendisine eşlik edenlerden ayrıldı. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek yürüyüşüne başlayan Durakoğlu’na kolluk kuvvetleri eşlik etti. Bazı avukatlar ise araç ile Durakoğlu'nu takip etti. Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından 15 dakika mola veren Durakoğlu Pendik çıkışına kadar yürüdü. Ardından Durakoğlu yoluna araç ile devam etti.

"SAVUNMA SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

İzmir Barosu'nun, Ankara’ya başlattığı yürüyüşün İzmir etabı İzmir Adliyesi C Blok önünde başladı. “Savunma savunmasız değildir” yazılı pankart arkasında toplanan avukatlar, İzmir Tabip Odası, KESK, İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin temsilcileri de destek verdi. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, avukatların meslek örgütü olan barolara yönelik bir saldırıyla karşı karşıya kalınan bir sürecin yaşandığını ifade ederek, “Bir ihanet projesiyle, bölme, parçalama, ele geçirme projesiyle karşı karşıyayız” dedi. Yücel, “Suskunluğumuz, sesimiz olmadığı şeklinde algılanmasın. Söyleyeceklerimiz var. Yola çıkmaya, mücadele etmeye hazırız. Bu teslimiyet projesini kabul etmediğimizi, asla kabullenmeyeceğimizi ve meslek örgütlerimizin ele geçirilmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha duyurmaya gidiyoruz” diye konuştu. Baro başkanları, 22 Haziran 2020 Pazartesi günü ise toplu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyerek yapılmak istenen değişiklik çalışmalarını protesto edecekler.

AMASYA BAROSU DA YÜRÜYÜŞTE

Amasya Baro Başkanı Av. A. Melik Derindere ve Yönetim Kurulu üyeleri, avukat meslektaşları “savunma yürüyüşü” eylemine Amasya Adliyesi önünden başladı. Amasya Baro Başkanı Avukat Melik Derindere, yürüyüşün baroların seçim sistemlerini ve yapılarını değiştirmeye yönelik yasa değişikliğine karşı bir eylemsel faaliyet olduğunu belirterek “Amacımız böyle bir yasanın gelmemesidir. Getirilmek istenen çoklu barodur. Her siyasi görüşten baro kurulabilecektir. Bu barolar üzerinden yargının siyasallaşması anlamına gelmektedir. Yargı siyasallaşırsa, yargıya güven zaten ortadan kalkacaktır, çok az olan güvende ortadan kalkacaktır” dedi.

YAĞMURA RAĞMEN YÜRÜDÜLER

Yalova Baro Başkanı Fedayi Doğruyol Ankara’ya yürümeye başladı. Doğruyol’a baroya bağlı avukatlar da destek verdi. Ellerinde taşıdıkları dövizlerle yola çıkan Doğruyol ve avukatlar yağmura yakalandı. Sağanak yağış altında slogan atarak yürüyen avukatlar bir süre sonra yürüyüşü sonlandırmak zorunda kaldı.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da Mersin Adliyesi önünden yürüyüşü başlattı. Yürüyüşe avukatlar, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi. Yürüyüşe başlamadan önce bir açıklama yapan Yeşilboğaz, “80 baro olarak düzenlemiş olduğumuz ilk eylemimizi başlatıyoruz. İlk eylemimiz Ankara'ya yürümek, Meclis'e ve Anıtkabir'e ziyaret olacaktır.

1 Haziran'daki sonuç bildirgemizde açıkladığımız üzere, demokratik hak arama yollarını kullanmaya başlıyoruz. Sesimizin duyulmasını istedik. 80 barodan başkanlarımız kendi illerinden yürüyüş başlattı" dedi.

Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir ise yürüyüşe başlamadan önce adliye önünde toplanan avukatlarla birlikte açıklama yaptı. Candemir “Ümit ediyorum sesimizi duyarlar” diye konuştu. Açıklamanın ardından Candemir, kendisine eşlik eden 8 kişi ile birlikte yürüyüşe başladı.



