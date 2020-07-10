Baro başkanlarının randevu talebi TBB’ye takılmış
AKP’nin ‘çoklu baro’ teklifine karşı çıkan baro başkanlarının Cumhurbaşkanı’nın davetine katılmadıkları yönündeki iddialar sürerken ilginç bir detay ortaya çıktı.
Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez ve çok sayıdaki baro başkanının, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’ndan 80 baro adına Cumhurbaşkanı’ndan randevu alınmasını istediği ancak TBB’nin bu konuyu değerlendirdiği toplantıda randevu talebi oluşturmadığı öğrenildi.
Toplantıda Cumhurbaşkanı’ndan randevu istenmesi talebine 5 üyenin karşı çıktığı, Feyzioğlu’nun ise toplantıya katılmaması sebebiyle karar çoğunluğu sağlanamadığı bildirildi. Gazetemize açıklamalarda bulunan Dönmez, “Bizler müzakareden kaçmıyoruz. Ancak TBB Başkanı müzakere etmemizi istemiyor. TBB’ye yazılı başvuru yaptık. Ancak randevu talebi oluşturulmamış. Kendileri Cumhurbaşkanı ile görüşmemizi istemiyorlar. Kim bilir Metin Feyzioğlu ne vaatler verdi de ortaya çıkmasını istemiyor” dedi.
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