Barut dolu ananasla gebe fili katlettiler

03 Haziran 2020 Çarşamba, 18:38

Hindistan’ın Kerala eyaletinin Malappuram kentinde geçtiğimiz 27 Mayıs’ta bir fil, ormandan yem bulabilmek için yerleşim yerlerine indi.

Fil, bölgede dolaşmaya başlarken, bu sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından ananas verildi. Fil, ananası hemen yemeye başladı. Ancak ananasın içine daha önce koyulan barut aniden filin ağzında patladı. Ağzı alev alev yanmaya başlarken fil, yan tarafta bulunan nehre indi.

İhbar üzerine Hindistan Orman Bakanlığına bağlı ekipler olay yerine gelerek fili kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 fili nehre indirerek zarar gören fili kurtarmaya çalıştı. Ancak fil, bulunduğu yerden çıkarılamadı. İnsanların verdiği barut dolu ananası yiyen fil, nehrin ortasında telef oldu.

“BİZE ZARAR VERMEDİ AMA BİZ ONU ÖLDÜRDÜK”

Telef olan filin öldükten sonra gebe olduğu ortaya çıktı. Malappuram kenti orman yetkilisi Mohan Krishnan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ölen fil yem için köye girmişti. Gebeydi. Yaklaşık 18-20 ay sonra doğum yapacaktı. Ancak o köy yolunda gezerken birileri ona bir ananas verdi. Gebe fil belki insanlara inanmıştı. Verilen ananası yemeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra filin ağzında olan patlama ile fil gözyaşı dökmeye başladı. Belki bu gözyaşı kendisi için değildi. Onun içinde olan o yavru fil içindi. Filin ağzında öyle patladı ki dili ve ağzının büyük bir kısmı yandı. Fil sokaklarda geziyordu. Bize zarar vermedi. Ama biz onu öldürdük. Rahatlamak için yanındaki Velia Nehri’ne inmişti. Biz çok çabaladık ama onu kurtaramadık. 27 Mayıs saat 16.00 gibi insanların insansızlık davranışı yüzünden gebe fil son nefesini verdi. Öldükten son onu yanındaki bir ormanda toprağa verdik."

Öte yandan Hindistan'da yaşanan söz konusu olay, ülkede tepkilere neden oldu. Hayvanseverler ve vatandaşlar olayı kınayarak filin ölümüne neden olan kişinin bulunarak tutuklanmasını talep etti.