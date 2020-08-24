Bas Uterwijk isimli görsel tasarımcı, yapay zeka kullanarak İsa'nın portresini yaptı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:41

Hollandalı görsel tasarımcı Bas Uterwijk, yapay zeka kullanarak İsa'nın bir portresini oluşturdu. Görseli hazırlarken 'tarihsel bir gerçeği' göz önünde bulundurduğunu söyleyen sanatçı, 'İsa'nın Hıristiyan ikonografisinde tasvir edildiği gibi olmadığını' dile getirdi.

Artbreeder isimli programı kullanan Uterwijk, portreleri hazırlarken saç stili, göz rengi ve kıyafet gibi silik olan bazı özellikleri kendisinin tamamladığını, ‘boşlukları doldurduğunu’ dile getirdi.

‘ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR İSA PORTRESİ’

Duvar'ın haberine göre; tarihi belgelere ve mevcut kaynaklara bağlı kalarak bir portre çalışmasını bitirmek için birkaç gün ila bir yıla kadar zaman harcadığını söyleyen Uterwijk, İsa’nın canlandırmasında ‘tarihsel bir gerçeği’ göz önünde bulundurduğunu ifade etti. Bazı tarihçilerin, İsa’nın saçının uzun olabileceğine inanmadığını dile getiren Uterwijk, bu yüzden alışılmışın dışında kısa saçlı bir İsa portresi ürettiğini söyledi.

“Hıristiyan ikonografisinde İsa uzun saçlı, açık tenli, uzun boylu ve zayıf olarak tasvir ediliyor” diyen Uterwijk, İsa’nın muhtemelen daha soluk bir teni, kısa ve koyu saçları olduğunu düşündüğünü söyledi. “Bazen olabildiğince gerçekçi olmaya ve tarihi bir figürü nasıl algıladığımızın bir temsilini vermeye çalışıyorum” dedi.

‘SANATSAL NİTELİK DE BARINDIRIYOR’

Portre yapmaya ilk olarak Billy the Kid görseli ile başladığını söyleyen Uterwijk, şöyle konuştu: “Billy the Kid’e eski, çizik ve mevcut tek orjinal resim olan bir görselle başladım. Daha sonra düzenlemeler yaptım, neredeyse boşlukları doldurmak gibiydi. Bu yüzden çoğu yalnızca grafik değil, aynı zamanda sanatsal nitelik de barındırıyor.”

En çok Van Gogh’un görselini yapmaktan keyif aldığını söyleyen sanatçı, “Van Gogh, zorlu bir iş olduğu için favorilerimden biri, yaratmak yaklaşık bir yılımı aldı. Özellikle nasıl göründüklerini tam olarak bilmediğimizde ve Van Gogh gibi yalnızca birkaç fotoğrafı olan birini canlandırma süresinde birçok kez başarısız oldum” dedi.