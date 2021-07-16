Başakşehirli Berkay Özcan: "Taraftara daha iyi bir Berkay izletmek istiyorum"

16 Temmuz 2021 Cuma, 10:20

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu kampında açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarının iyi geçtiğini belirten Özcan, "Şu ana kadar çalışmalar iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimiz yüzde yüzümüze vermek istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz" diye konuştu.

"GEÇEN SEZONDAN DAHA İYİYİM"

Sıkı çalışarak kendini geliştirdiğini ifade eden Başakşehirli futbolcu, "Geçen sezondan daha iyiyim. Bunun için de daha çok çalışıyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Takım olarak da gelişmek istiyoruz. Hangi konuda, nerede iyi değilsem onu daha çok geliştirip, taraftara daha iyi bir Berkay izletmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Berkay Özcan, 2 senedir formasını giydiği Başakşehir'de henüz golünün bulunmamasıyla ilgili de, "2 senedir Başakşehir'de oynuyorum ve daha golüm yok. Tabii ofansif orta saha için kötü istatistikler bunlar. Onun için de çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.

"KENDİMİ EN İYİ HİSSETTİĞİM YER ORTA SAHA"

Kendisine hangi mevkide görev verilirse verilsin, orada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını dile getiren Özcan, şunları söyledi;

"Hocamız benden sağ bek oynamamı istedi. Hoca nerede görev verirse orada oynamak zorundayım. Sağ bek olur, başka bir pozisyon olur, sol açık olur, golcü olur. Ona göre her şeyimi veririm. Ama tabii her oyuncunun kendini güvende, iyi hissettiği pozisyonlar var. Benim için de orta saha."



