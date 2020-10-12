Başarı genele taşınacak

12 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Bu kapsamda, CHP Genel Merkezi ile yerel yönetimlerin koordinasyonunun güçlendirilmesi amacıyla yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bünyesinde yeni bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubunda Torun’a yardımcı olacak isimler, yerel yönetimlerde tecrübesi olan isimlerden belirlendi. Çalışma grubunda Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Antalya Milletvekili Cavit Arı yer aldı. Görevlendirmeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayının ardından Torun’un imzasıyla gerçekleştirildi. Çalışma grubunun ilk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacağı öğrenildi. Çalışma kapsamında tüm paydaşların görüşleri alınarak yapılacak çalışmanın ardından hazırlanacak “Yerel Yönetimler Politikası Belgesi”nin, partinin yetkili karar organlarında onaylanacağı ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

“Yerel Yönetimler Politikası Belgesi” çalışmalarında ise ilk olarak, dünyadaki farklı ülkelerin yerel yönetim uygulamaları incelenerek kapsamlı bir rapor hazırlandı. Rapor kapsamında; akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim uzmanları, eski ve yeni belediye başkanlarının görüşlerinin alınacağı toplantılar yapılacağı öğrenildi. Kasım ayı içerisinde de Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla “Yerel Yönetimler Politikası Çalıştayı”nın düzenleneceği öğrenildi.

Torun, yerel seçim başarısının ardından iktidarın seçimle yenilenebileceği algısının topluma yerleştiğini kaydetti. İktidarın, hizmetlerini engellemek için hukukun dahi dışına çıkarak partizanca politikalar izlendiğine işaret eden Torun, şunları dile getirdi:

“Bu hamlelerinde başarılı olamayan iktidarın, yeni yasal düzenlemelerle belediyelerin yetkilerini merkezde toplama hevesinde olduğu yönünde duyumlar alıyoruz. Belediyeler devletin vatandaşa en yakın olan elidir. Onlar o eli kesmek istiyor ancak biz o eli güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Bu kapsamda da ‘Yerel Yönetimler Politikası’ çalışmalarına başladık. Bu çalışmamız tamamlandığında, iktidara geldiğimizde, yerel yönetimlerde hangi adımları atacağımızı madde madde halkımıza sunacağız. Burada belediye sayısının kaç olacağından, belediyelerin yetki, görev ve sorumluluk alanlarına ve bütçe kaynaklarına kadar somut bilgileri paylaşacağız.”