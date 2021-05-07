Başkan adayı Öztürk’ten, yönetimin seçim iptaline ve Mustafa Cengiz’e tepki

07 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Galatasaray’da Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin 29 Mayıs’taki seçimi iptal etmesi, Sarı-Kırmızılı camiada büyük tepki topladı. Başkan adayı Metin Öztürk, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, kararı sert bir dille eleştirdi, Mustafa Cengiz’in “kötü niyetli” olduğunu ifade etti.

‘ERTELEME HAKKI VAR’

Öztürk, “Tüzüğümüzün 33. maddesi; 60 güne kadar yönetime seçimi erteleme hakkı veriyor. 7 Mayıs’a kadar al imzaları, sen de ver 100 imzanı, listeni de ver. İyi niyetliysen dersin ki ‘29 Mayıs’taki seçimi 20 Haziran’a erteledik’. 60 gün süren var çünkü. Bu yapılan kötü niyettir, akıl tutulması değil” dedi.

‘AKLIMIZLA ALAY ETMEKTİR’

Metin Öztürk, “29 Mayıs’ta Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’da oynanacak, 25 bin kişiyle maç seyredeceksin ama sandıkta oy kullanamayacaksın, hem de maskeli, mesafeli şekilde. Şu anda 12 milyon emekçi çalışıyor ama bu ortamda 3 bin kişinin oy kullanacağı lise bahçesinde kurallara uyularak seçim yapılamıyor. ‘Seçim yok’ demek, insanların aklıyla alay etmektir!” diye konuştu.

‘CENGİZ KÖTÜ NİYETLİ’ -

Öztürk, “Bir daha seçilmeyecek birinden, G.Saray değerlerini düşünmesini beklemek doğru değil. Başkan bizlere daha önce hakaret ediyor, ‘köfteler, mağara adamları’ diyor. Artık ne olur ne olmaz bilmiyorum ama gerçek şu ki Galatasaray’ın çivisi çıktı! Başkan kötü niyetli. Kötü niyetli değilsen niye seçimi ertelemiyorsun? Tüzük sana bu yetkiyi veriyor çünkü. İptal kararı yok hükmünde. İptali, iptal edin, G.Saray’ı kaosa sürüklemeyin” dedi.

‘AMAÇ TERİM’İ KAÇIRMAK’

Metin Öztürk, Fatih Terim’in sözleşmesinin +3 yıllık opsiyonsuz halinin 31 Mayıs’ta biteceğine vurgu yapıp, seçim iptali için, “Bu karardaki bir amaç da hocamız Fatih Terim’i kaçırmak. Zaten Fatih Hocamızı bir sürü olayla itibarsızlaştırdılar” ifadelerini kullandı.