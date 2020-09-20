Başkan Gümrükçü'den Çiğli için 'işbirliği' mesajı

20 Eylül 2020 Pazar, 14:31

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, SonSöz TV'nin konuğu oldu. Gazeteci Fatih Yapar'ın sorularını yanıtlayan Utku Gümrükçü, Çiğli'de güzel bir siyasi ortam yaratıldığını söyledi. Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi ve hükümetin el ele çalışması halinde çok önemli projelere imza atacaklarını söyledi.

Gümrükçü şöyle konuştu:

"Çiğli İzmir'in merkezin en geri kalmış ilçelerinden bir tanesi. Bunların nedeni ise kamu yerel yönetim İzmir Ankara uyumunun tam sağlanamamış olması var. Çiğli’ye gerektiği önemi vermek için herkesin ortak hareket etmesi konusunda bir düşüncemiz var. Buna uyan bir yerelde muhalefet genelde iktidar bir ilçe meclis üyelerimiz var. Biz arkadaşlarla Çiğli'nin sorunları Büyükşehir'deyse beraber oraya gideceğiz. Ankara'daysa oraya birlikte gideceğiz. En son tramvay projesi için bunu gerçekleştirmiştik. Çiğli AKP teşkilatını millet bahçesi olarak önerdiği bir yer var. Ben aday gösterildiğim andan itibaren bu projeyi destekliyordu. Ortak bir hareket etme konusunda da burada bir hareket var. TOKİ konusunda bir vatandaşımız sordu. Bende il başkanımızı ve Hamza beyi aradım. Destek içinde olabileceğimizi belirttim. Sürekli bir diyalog halimiz var. Şuana kadar konuşup da anlaşamadığımız bir konu olmadı. Bunun için çok mutluyum. Hepimiz hizmet için çalışıyoruz, hepimiz İzmir'de yaşıyoruz. Bugün biz İzmir'de yaşıyorsak İzmir'in geleceğini hep birlikte düşünebiliriz. Biz bunu yerelde Çiğli ölçeğinde başardık diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİĞLİ'NİN LOBİSİ YOK

Çiğli'nin bir lobisi olmadığının altını çizen Gümrükçü, ileriki süreçte kent konseyi kuracaklarını söyledi.

Gümrükçü "İZBAN'ın yer altından geçmesi için çalıştık. İlk başta gelsin de nasıl gelsin diye düşünüyoruz. Ancak sonra bunun nasıl bir soruna yol açabileceği gözüküyor. Çiğli sadece İZBAN değil mevcut demir yolu geldiği günden itibaren ikiye bölünmüş durumda. Çiğli'nin bir lobisi yok. Çiğli'nin kent konseyi kurulması konusunda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugünkü komisyon o gün mevcut olsaydı çoktan yeraltına alınmış olurdu. Çiğli vergi dairesi Karşıyaka'da… Çiğli vergi dairesi Alsancak'ta… Bunlar kent belleğini de zedeliyor. Umuyoruz ki ileriki zamanda Çiğli denizle buluştuğunda adliyemizde olacaktır" dedi.