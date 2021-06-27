Başkan Karalar’dan ‘milletin efendisi’ adımı

27 Haziran 2021 Pazar, 15:48

Başkan Karalar, Tufanbeyli İlçesi’nde iki günde 30 köyde halkla buluşup, dert dinledi, yapılanları ve yapılacakları anlattı. Bürokratlarıyla birlikte Tufanbeyli’yi karış karış gezen Karalar, şu ana kadar ilçede yapılanları ve yapımı süren hizmetleri şöyle sıraladı:

“51 bin metre içme suyu hattı, 10 bin dönüm araziyi sulayabilecek bin 280 metre sulama sistemi, 6 bin 923 ton asfalt, 40 dönüm mesire alanı, 6 bin 500 metrekare park, 3 su deposu, 6 mezarlık yenileme, 10 kilometre sathi kaplama, taziye evi.”

‘100 MİLYON LİRAYI GEÇECEK’

Mezarlıklara çit, sundurma, musalla taşı yaptıklarını, köy yollarının yarısını ya yeniden yaptıklarını ya da düzelttiklerini, 4 grup köy yolunda çalışmaların başladığını aktaran Karalar, 3 taziye evi yaptıklarını, yenilerini de inşa edeceklerini açıkladı. Karalar, “3 mesire yeri ve parklar yaptık. Okullarımızda parklar yapacağız. İçme suyu hatları, su depoları yapıyoruz. Tarım alanı sulama sistemleri hayata geçiriliyor. Şu ana kadar 51 bin metrelik içme suyu hattı yapıldı. 2047 yılı nüfusu hesap edilerek 64 kilometrelik su isale hattının temelini atıyoruz. İlçede 40 kilometre asbestli, yani kanserojen etkisi olan boru değişecek. Bin 500 abonenin bağlantıları değişecek. Tüm bunlar KDV dahil yaklaşık 24 milyon lira tutuyor. Yaptığımız ve yapacağımız işlerle birlikte Tufanbeyli’ye harcayacağımız para 100 milyon lirayı geçecek. 20 oy aldığımız köy de var, 380 oy aldığımız köy de var. Adana ölçeğinde aldığımız oy düşünüldüğünde, bizim Tufanbeyli’ye hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmadığımız görülür. Biz hizmet ederken halkımız arasında kesinlikle ayrım yapmayız, kimin ne eksiği, ihtiyacı varsa ona göre hareket ederiz. Takdir vatandaşımızındır” dedi.

‘PARA HALK İÇİN KULLANILIYOR’

Tufanbeyli’deki tarihi Şar Ören Yeri’nin tanıtımı için de harekete geçtiklerini ve bölgeye turist getirmek için girişimlerin sürdüğünü belirten Karalar, “Bizim yönetim biçimimiz başkalarına benzemez. Biz ASKİ’yi zarar eden bir kurumken, 8,5 ayda 145 milyon lira artı değer üretir hale getirdik. İşte bu paralar sizlere, halkımıza hizmet için kullanılıyor. Yoksa Tufanbeyli’nin tarihinde görmediği hizmetleri nasıl gerçekleştirecektik? İhalelerde kırımlar yüzde 1’ken, şimdi yüzde 30-35 seviyesinde yapılıyor. Yönetim anlayışımızdaki farklılık da halkımıza hizmet olarak dönüyor. Kullandığımız para halkın parası. Onu iyi korumak ve hizmete dönüştürmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Karalar, geliri çok düşük aileler için daha önce Seyhan Belediyesi’nde gerçekleştirdikleri Halk Kart uygulamasını, Tufanbeyli’de de yaşama geçireceklerini açıkladı.