Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: "Bakanlar geldi, ekranlardan izledik"

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:59

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Manavgat, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yoğunlaşan yangınlar devam ederken, Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde de yangınlar sürüyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında konuştu.

Başkan Tokat'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Çökertme ve Gökbel yandı, orada canlı kalıntısı bile artık yok. Yangın Bozalan'da yoğunlaşmış durumda, orada büyük mücadele veriliyor. Fesleğen, Hayıtlı ve Demirciler bölgesinde yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Orman ve itfaiye ekipleri büyük çapa sarf ediyorlar ama hava desteği olmadan sadece karadan yangını önlemek mümkün değil.

"BİZE "UÇAKLAR GELİYOR AMA SİZ GÖRMÜYORSUNUZ" DİYORLAR"



"Kaymakam ve İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy, devletin imkanlarının buraya seferber edileceğini uçakların geleceğini ve helikopter sayısının arttırılacağı söylenmesine rağmen bunların hiçbirisi yerine getirilmedi. 1 helikopter ile sınırlı mücadele veriliyor. Uçak hiç görmedik. Burada uçak desteği dışında başka bir eksik görmüyorum. Bize "uçaklar geliyor ama siz görmüyorsunuz" diyorlar. Burada bulunan halka ve gazetecilere soruyorum ama burada uçak gören yok.

"BAKANLAR GELDİ, BİZE HABER VERİLMEDİ"

"Bizim dolaştığımız alanda bugün İçişleri Bakanımız da dolaşmış ama biz nerede olduğunu nasıl olduğunu ancak sosyal medyada görüyoruz. Biz alanda yangına karşı omuz omuza mücadele veriyoruz. Bugünkü üç bakanın yaptığı açıklama Milas'taydı ama bize haber verilmedi. Buraya gelmiş bakanlar hoş gelmişler, demek ki bağırışlarımız ses getirmiş. Ama biz de ekranlardan izledik"

"Çökertme ve Gökbel yandı, orada canlı kalıntısı bile artık yok. Yangın Bozalan'da yoğunlaşmış durumda, orada büyük mücadele veriliyor. Fesleğen, Hayıtlı ve Demirciler bölgesinde yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Orman ve itfaiye ekipleri büyük çapa sarf ediyorlar ama hava desteği olmadan sadece karadan yangını önlemek mümkün değil"

"UÇAK HİÇ GÖRMEDİK"



"Kaymakam ve İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy, devletin imkanlarının buraya seferber edileceğini uçakların geleceğini ve helikopter sayısının arttırılacağı söylenmesine rağmen bunların hiçbirisi yerine getirilmedi. 1 helikopter ile sınırlı mücadele veriliyor. Uçak hiç görmedik. Burada uçak desteği dışında başka bir eksik görmüyorum. Bize "uçaklar geliyor ama siz görmüyorsunuz" diyorlar. Burada bulunan halka ve gazetecilere soruyorum ama burada uçak gören yok."

"İÇİŞLERİ BAKANI GELMİŞ AMA BİZ TV'DEN İZLEDİK"

"Bizim dolaştığımız alanda bugün İçişleri Bakanımız da dolaşmış ama biz nerede olduğunu nasıl olduğunu ancak sosyal medyada görüyoruz. Biz alanda yangına karşı omuz omuza mücadele veriyoruz. Bugünkü üç bakanın yaptığı açıklama Milas'taydı ama bize haber verilmedi. Buraya gelmiş bakanlar hoş gelmişler, demek ki bağırışlarımız ses getirmiş. Ama biz de ekranlardan izledik."