Başkan Yavaş duyurdu: ‘Ankara Kalesi’nde tarihi dokuyu ayağa kaldırıyoruz’
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara Kalesi ve çevresinden yapılan restorasyon çalışmalarını paylaştı. Yavaş “Ankara Kalesi’nde tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Yavaş, “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projemizi yakında tamamlıyor, 2. etap için ise mart ayında ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Bölgedeki mirasımızı fotoğraflayan sanatçımız Mustafa Taşkın’a teşekkür ediyorum” dedi.
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