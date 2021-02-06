Başkan Yavaş duyurdu: ‘Ankara Kalesi’nde tarihi dokuyu ayağa kaldırıyoruz’

06 Şubat 2021 Cumartesi, 19:00

Devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Yavaş, “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projemizi yakında tamamlıyor, 2. etap için ise mart ayında ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Bölgedeki mirasımızı fotoğraflayan sanatçımız Mustafa Taşkın’a teşekkür ediyorum” dedi.



