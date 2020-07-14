Başkonsolosluğa saldırdılar, Türk bayrağını yaktılar!
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu dün gece saatlerinde kendini bilmez bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar başkonsolosluktaki Türk bayrağını indirerek yaktı ve utanmazca poz verdi.
Ayasofya’nın ibadete açılma kararı sonrasında dün Kudüs’teki Türkiye Başkonsolosluğu’na saldırı düzenlendi… Kendini bilmeyen bazı saldırganlar Ayasofya’nın ibadete açılmasını protesto ederken, bir grup konsolosluktaki Türk bayrağını indirdi.
(Fotoğraf: Reuters)
Sözcü'de yer alan habere göre, bu sırada yerel güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi dikkat çekerken elinde Yunanistan bayrağı olan saldırganlar, Türk bayrağını yaktı.
(Fotoğraf: Reuters)
Sloganlar atan saldırganın elini kolunu sallayarak gösteri yapması ve resmi olarak başkonsolosluğu korumakla görevli olan yerel güvenlik güçlerinin duruma müdahale etmemesi sosyal medyada tepki çekti.
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