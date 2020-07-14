Başkonsolosluğa saldırdılar, Türk bayrağını yaktılar!

14 Temmuz 2020 Salı, 10:25

Ayasofya’nın ibadete açılma kararı sonrasında dün Kudüs’teki Türkiye Başkonsolosluğu’na saldırı düzenlendi… Kendini bilmeyen bazı saldırganlar Ayasofya’nın ibadete açılmasını protesto ederken, bir grup konsolosluktaki Türk bayrağını indirdi.

(Fotoğraf: Reuters)

Sözcü'de yer alan habere göre, bu sırada yerel güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi dikkat çekerken elinde Yunanistan bayrağı olan saldırganlar, Türk bayrağını yaktı.

(Fotoğraf: Reuters)

Sloganlar atan saldırganın elini kolunu sallayarak gösteri yapması ve resmi olarak başkonsolosluğu korumakla görevli olan yerel güvenlik güçlerinin duruma müdahale etmemesi sosyal medyada tepki çekti.