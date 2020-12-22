Başsavcılık açıkladı: “Çıplak arama” iddiasını gündeme getirenlere soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada çıplak aramayı gündeme getirenler hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Meclis’te gündeme geldiği, "Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını" iddiası Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Muhalefet ve iktidar kanadından peş peşe gelen açıklamalar kamuoyunda da karşılık buldu. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklama şöyle:
“Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatılmıştır.”
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