Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı

17 Temmuz 2020 Cuma, 10:46

Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, SGK'lı emekliler için 17 Temmuz (bugün)- 26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.