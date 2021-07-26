Bayram tatilinde Menderes'e büyük ilgi
Menderes, 9 gün süren bayram tatilinde vatandaşların öncelikli tercihleri arasında yer aldı. İlçenin sahil kesimindeki Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli mahalleleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen turistlerin akınına uğradı.
43 kilometrelik sahil şeridinde mavi bayraklı plajlarıyla dikkat çeken Menderes sahilleri, 9 gün süren bayram tatilinde binlerce yurttaşı ağırladı.
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, vatandaşların huzurla ve keyifle tatil yapmaları için 9 gün boyunca yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, “Turizmin cenneti olan Menderes’imizde 9 günlük tatil süresince bir milyondan fazla vatandaşımızı ilçemizde ağırladık. Bu süre içerisinde kendilerinin huzurla ve keyifle tatil geçirmeleri için çalışma arkadaşlarımızla büyük bir özveriyle hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Bayram tatili bitmiş olsa da yaz sezonu devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı tatilin en güzel yapılacağı yere Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli’ye davet ediyoruz. Mavi ve yeşilin bir arada olduğu, doğal güzellikleriyle cennetten bir köşe olan Menderes’imize herkesi bekliyoruz” dedi.
Video Haberler
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
- Gençlerin kaza anı kamerada
- Londra'daki şiddetli yağış sele neden oldu
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
- Şarampole yuvarlandı, itfaiye ekipleri çıkardı
- Sigara yangına neden oldu, facia önlendi
- Yıldırım düşen ev küle döndü
- Yaşarken helvasını yedi
En Çok Okunan Haberler
- Kadınların başarısı Şenocak'ı rahatsız etti
- Taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
- Alman kadın cimnastikçilerden protesto
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Üçüncü doz BioNTech kimler için gerekli?
- En az aşı yapılan kentte seferberlik
- İkinci rüşvet paketi hazırlığındalar
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın
- Rusya'dan Montrö açıklaması