Bayram tatilinde Menderes'e büyük ilgi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:06

43 kilometrelik sahil şeridinde mavi bayraklı plajlarıyla dikkat çeken Menderes sahilleri, 9 gün süren bayram tatilinde binlerce yurttaşı ağırladı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, vatandaşların huzurla ve keyifle tatil yapmaları için 9 gün boyunca yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, “Turizmin cenneti olan Menderes’imizde 9 günlük tatil süresince bir milyondan fazla vatandaşımızı ilçemizde ağırladık. Bu süre içerisinde kendilerinin huzurla ve keyifle tatil geçirmeleri için çalışma arkadaşlarımızla büyük bir özveriyle hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Bayram tatili bitmiş olsa da yaz sezonu devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı tatilin en güzel yapılacağı yere Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli’ye davet ediyoruz. Mavi ve yeşilin bir arada olduğu, doğal güzellikleriyle cennetten bir köşe olan Menderes’imize herkesi bekliyoruz” dedi.