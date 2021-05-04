Bazı illerde alınan alkol satışı yasağı hakkında Kılıçdaroğlu, ‘Bu yaşam hakkına müdahaledir’ yorumunu yaptı

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, demokratik hukuk devletinden uzaklaşıldığını belirterek “Türkiye genelge devletine dönüştürüldü” yorumunu yaptı. Merkez Bankası’nın buharlaşan rezervinin Türkiye’de ekonomik bağımsızlık ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek “128 milyar doları sormaya devam edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, tam kapanma dönemindeki alkol satışı yasağı hakkında ise, “Yaşam hakkına müdahale” yorumunu yaptı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün video konferans yoluyla toplandı. Edinilen bilgilere göre, son dönemde yayımlanan anketlere yönelik yapılan sunumu dinleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. Demokratik hukuk devleti bir genelge devletine dönüştürüldü. Anayasa askıya alındı, Meclis itibarsızlaştırıldı. Yolsuzluklar ve israf olağan hale getirildi. Bunları gittiğimiz her yerde anlatmamız lazım” dedi. Merkez Bankası’nın buharlaşan rezervine ilişkin Kılıçdaroğlu, “128 milyar doları sormaya devam edeceğiz. Burada tüm yurttaşların hakkı var. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı ve güvenliğini tehdit ediyor. Ekonomi zayıf kalıyor ve bütün dünya bunu biliyor. Kırılganlıklara açık hale geliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Gaziantep’te camiye yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun, “Cami bizim kutsalımızdır. Ne olursa olsun camide bu şekilde şiddet uygulanmamalı, biber gazı kullanılmamalıydı. Başka şekilde çözülebilirdi” yorumunu yaptı. Genel başkan yardımcılarının, “memurluktan çıkarma” yetkisinin büyükşehir belediyelerinden alınarak İçişleri Bakanlığı’na verilmesi yönelik düzenlemeye ilişkin bilgilendirmesini dinleyen Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açılması talimatını verdi. Öte yandan tam kapanma döneminde bazı İl Hıfzıssıhha kurullarınca alınan alkol satışı yasağı hakkında Kılıçdaroğlu, “Bu yaşam hakkına müdahaledir” yorumunu yaptı.