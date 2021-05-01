Kılıçdaorğlu'ndan CHP'li başkanlara 'askıda defter' talimatı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir ve il belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "‘Askıda defter’ uygulaması diye bir şey başlatabilirseniz, gecekondu bölgelerinde bir kişinin 300 - 400 liralık harcama yapmıştır ve veresiye defterine yazdırmıştır. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur" dedi. Kılıçdaroğlu, esnafa, gündelik çalışanlara, yerel sanatçılara destek olunması talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, “Aşı konusunda çok ciddi haksızlıklar, torpiller var. Şunu çok rahatlıkla çıkıp söyleyebilir miyim? Kardeşim siz aşı konusunu çözemiyorsanız, bizim büyükşehir belediye başkanlarına yetkiyi verin, bu sorunu çözerler. Siz maskeyi dağıtamadınız biz çözdük, aşıyı yaptıramıyorsunuz biz çözelim. Bunu söylemek isterim” diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir ve il belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Belediye başkanlarının COVİD-19 pandemi sürecinde ve 17 günlük tam kapanma sürecinde yapacakları çalışmalara dair bilgi alan Kılıçdaroğlu, vatandaşların mağdur edilmemesi için her türlü çalışmaların yapılması talimatında bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan eşlik etti.

Belediye başkanlarını dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

‘ASKIDA DEFTER’ UYGULAMASI BAŞLATABİLİRSİNİZ

Kendilerinin yaptıkları kongreden sonra Türkiye kırmızıya boyandı. Yapması gereken görevleri belediye başkanlarım yapıyor. Suların kesilmemesi önemli. Su hayati bir olay. İcra işlemlerinin kesinlikle durdurulması gerekiyor. Aileler, özellikle çocuk konusunda çok duyarlılar. Bazı belediye başkanı arkadaşlarım da ifade ettiler. CHP’li belediyeler de duyarlı. Telefona gelen yardıma cevap verdiklerini, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği yönünde verdiğiniz sözü tuttuğunuzu da kamuoyuyla paylaşın. Dün katıldığım bir programda ifade etmiştim, gecekondu bölgelerinde veresiye defterine yazıyorlar. Bunun tutarı 5 - 6 bin lirayı geçmiyor. ‘Askıda defter’ uygulaması diye bir şey başlatabilirseniz, gecekondu bölgelerinde bir kişinin 300 - 400 liralık harcama yapmıştır ve veresiye defterine yazdırmıştır. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur. Derin yoksulluğu yaşayan ailelere en önemli katkıyı yapmış olursunuz. Düzenli bilgi aktarımı için teşekkür ederim, her salı konuşmama başlarken ben de belediye başkanlarımızın ne kadar yardım yaptıklarını kamuoyuyla paylaşıyorum. ‘Belediye halkın hizmetindedir’ gibi açıklamalar yaparsanız çok iyi olur.

YEREL SANATÇILAR SIKINTILI

Esnaflar en büyük sıkıntıyı yaşayanlar doğru ama onların yanında çalışanlar daha büyük sıkıntıyı yaşıyorlar. Hem esnaf hem esnafın yanında çalışanların desteklenmesi lazım. Günlük yaşayan sokak satıcıları var. Bunlar da sokağa çıkamayacaklar. Bunların ailelerin çok daha büyük ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Kimin aracılığıyla ulaşırsınız bilmiyorum ama ulaşılması lazım. Bir başka önemli ciddi sorun alanı düğün salonları ve düğün salonlarında mesleğini icra eden sanatçılar. Özellikle yerel sanatçılar sıkıntılı bir ortamdalar. Çünkü bu insanlar bir şekliyle hayata tutunmaya çalışıyor. Bir arkadaşımız söyledi, pazarcıların elindeki malları belki alıp yoksul ailelere dağıtma şeklinde uygulama yapabilirsiniz. Turizmcilerin çok ciddi sorunları var ama onların en büyük arzusu konusunda karar alındı ama devletten hibe bekliyorlardı ama hibe şansları yok.

COVİD-19‘UN YAYGINLAŞMASINA YOL AÇACAK

Sokağa çıkma yasağı İstanbul’un boşaltılması anlamına geldi. Aslında pandemiyi önlemek amacıyla alınan önlem COVİD-19’un yaygınlaşmasına yol açacak, umarım haziranda Türkiye çok daha büyük felaketle karşı karşıya kalmaz.

AŞIYI YAPTIRAMIYORSANIZ BİZ ÇÖZELİM

Aşı konusunda çok ciddi haksızlıklar, torpiller var. Şunu çok rahatlıkla çıkıp söyleyebilir miyim? Kardeşim siz aşı konusunu çözemiyorsanız, bizim büyükşehir belediye başkanlarına yetkiyi verin, bu sorunu çözerler. Siz maskeyi dağıtamadınız biz çözdük, aşıyı yaptıramıyorsunuz biz çözelim. Bunu söylemek isterim. Çünkü biz gerçekten de bunu yapabiliriz. Bütün vatandaşları da aşılayabiliriz tabi parasını merkezi yönetim vermek kaydıyla. Bu aşılamadaki adaletsizlik konusunda sizin geçirdiğiniz soruşturmalar konusunda bizi bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. Ben dillendiririm, size yönelik bu tür saldırılar engellenmiş olur. Bizi bir daha engellemesinler diye önüne geçmiş oluruz.”

Görüşmede, CHP yönetimi ve CHP’li belediye başkanlarının yaptıkları açıklamalar özetle şöyle:

TORUN: İSTANBUL’DA SOSYAL YARDIM İSTEYEN HANE SAYISI 1.2 MİLYON

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Yoksulluk haritası çalışmamız başladı. Ülkemizin en önemli sorunu yoksulluk. Sadece İstanbul’da sosyal yardım isteyen hane sayısı 1.2 milyona ulaştı. Bu da İstanbul’da her dört haneden biri demek. Yoksul nüfusumuzun oranı artık iktidarı değiştirecek güce ulaştı. Bizim bu alana yönelik bazı politikaları geliştirmemiz gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye’miz yoksulluk haritası ile ilgili model oluşturdu. Bu model sayesinde illerimizdeki yoksulluk tablosu harita haline getirilecek. Belediyelerimiz de ona göre politika geliştirecek.

KARALAR: TOPLUMUN GİTTİĞİ NOKTA ÇOK KÖTÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Suyun kesilmeyeceğini, kiraların ertelendiğini söyledik ama bu yetmez. Halk ‘su parası alma’ diyor ama bizim yetimizde olmadığını söylüyoruz. Kiraların tamamının toptan iptal edilmesi gerekiyor. Daha önce yaptığımız eve sıcak yemek, gıda kolisi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Toplum olağanüstü yoksullaşmış. Hiç ummadığımız insanlar bir koli için bize başvuruyorlar. Toplumun gittiği nokta çok kötü bir nokta.

YAVAŞ: BU PANDEMİ ESNAFI VURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yaptığımız destekte rakam 300 bine yaklaşıyor. Bu pandemi esnafları vurdu. Yardım isteyenlere gönderiyoruz, durum vahim. 130 140 bin kişiye nakit göndermiş olacağız, geri kalana paket gidiyor. Bir anket yaptık, talep ettiniz gelmedi mi diye? İlave araçlarla COVİD olanlara da gönderdik. Eksiksiz bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Dokunmadığımız kimse kalmayacak.

BÖCEK: 22 MİLYON LİRALIK ENERJİ PARASI KARŞILADIK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz 11 arkadaşımız her ay buluştuğumuzdan dolayı yaklaşık çalışmalarımız aynı. Turizmle ilgili iki gündür giriş çıkışlar yoğun oldu. 61 binin üzerinde paket dağıtımı yaptık. Askıda faturayı başlattık. Hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Antalya turizm ve tarımla üretim olan bir ilimiz. Fide dağıtımı ve kooperatif sayımız 46 oldu, 22 milyon liralık enerji paralarını karşılıyoruz.

ÇERÇİOĞLU: 20 BİN KİŞİYE NAKİT PARA YARDIMI YAPTIK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: Meclis kararı aldık. Esnafımızın dükkanı kapalıysa kira almıyoruz, açıksa yüzde 50’ye düşürdük. Nisan ayından beri devam etmektedir. Bundan vatandaşlarımız çok memnun. Zaten pandemi başladığından beri hiçbir şekilde su kesintisi yapmıyoruz. Şoför esnafımızın ödemesi gereken ücretinden yüzde 50 indirim yaptık. Her gün 25 bin aileye sosyal yardımda bulunuyoruz, 20 bin kişiye de nakit para yardımı yaptık. 3 milyon kişiye fide dağıttık.

BÜYÜKERŞEN: YOKSULLUK ARTTI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: Kimler yardıma muhtaç onların verisini topluyor ve geliştiriyorduk. Yiyecek yardımını paketler halinde dağıtıyoruz. Şehirde hemen her kapıya dağıtıyoruz. Bazıları istemiyor ama isteyenler çok fazla. Yoksulların arttığını görüyoruz özellikle ‘varoşlarda.’ Suyu kesmiyoruz. Bizim 549 köyümüz mahalle oldu. 150 km mesafe olan da var. Tarım perişan vaziyette. Köylüye yardım planlaması yaptık. Hem bitki hem hayvancılık diye ikiye ayrılmış durumda. Alpu’da mandacılığı ele aldık, 50 manda verdik, bugün sayı 100’e yaklaştı. İki büyük ağıl yaptık. Çobanlarını köylülerimiz buluyor, belediyelerimiz maaşını veriyor. Küçükbaşa da yeni başladık. Damızlıkları veriyoruz arkasından doğan kuzuların bazılarını biz alıyoruz çoğunluğunu onlara bırakıyoruz.

SAVAŞ: İKTİDARA GİDİŞİN EN BÜYÜK IŞIĞI KIRSALDAKİ İNSANLARIMIZIN ÖZGÜVENİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 56 bin aileye yardım yapıyoruz. Bunun dışında sosyal marketlerimizde 26 bin ailenin giyim, sebze, meyve ve okul ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kooperatiflerimiz var. Amacımız köydeki vatandaşlarımızın köyde kalmasını sağlamak. Üretirken gübreleme, pazarlama, stoklama ve parayı kazandıktan sonra değerlendirme gibi üç yıllık çalışmamız vardı, bunu hayata geçirdik. İktidara gidişin en büyük ışığı kırsaldaki insanlarımızın özgüvenini sağlanması.

İMAMOĞLU: İKTİDAR ACZ İÇİNDE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yoksulluk çok derin. Açıkçası somut bir çözüm ortamı oluşmadığı sürece bu sorun uzun süre etkileyecek. İstanbul’dan büyük göç yaşandı. Sadece son dört günde Esenler Otogarı’nda seyahat eden sayısı 150 bin kişi. Koca İstanbul’da bu kapanma sürecini yazılı bir belgeyle göndermenin iktidarın acz içinde olduğunu gösteriyor. Elbette biz sahadayız. Ramazan ayında 550 bin hanenin kapısını çaldık diyebilirim. Son 15 gün içinde başlattığımız 150 bin ilave destek paketi yaptık. Bunun 50 binini muhtarlar üzerinden dağıtarak, güvenimizi gösterdik. Su kapatmama, gaz kapatmamayı gündemde tutuyoruz. Aynı zamanda kira almama ve yanı sıra vatandaşlarımıza saha desteklerimizin en üst seviyede süreceğini ifade edebilirim. Biz İstanbul’u fırsata dönüştürme çabasındayız.

SOYER: İZMİR YORGUN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Kent merkezinde asfaltı yenilenmemiş yer bırakmayacağız. Bizim gerçekten bu pandemi ve kapanma dönemiyle birlikte hem yoksulluğun hızla arttığını gözlemliyoruz. Ramazan ayı boyunca 500 bin iftar paketi dağıtmak gibi hedefimiz var. Günde 15 - 20 bin arası dağıtıyoruz. İzmir’in en yoksul mahallelerine arkadaşlarımız servis yapıyor, kapı kapı ulaştırıyoruz. Erzak paketleriyle ilgili dayanışma kampanyasında maalesef yorgunluktan bahsedebilirim. İzmir’de vatandaşlarımız yorgunlar ama bu nedenle de o vicdanları tekrar uyandıracak tekrar birbirimizden sorumlu hissettirecek çalışmalar yapıyoruz.

SEÇER: EZBER BOZULDU

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin dünden çok farklı değil. Burada mağduriyet yaşayan kesim esnaf, günlük çalışan ve yoksul kesim. Şu günlerde insanların en çok sıkıntı yaşadığı konu yemesi içmesi. İnsanlara talepleri doğrultusunda gıda yardımı yapıyoruz. İyi işler yapıyor CHP’li belediyeler. Biz işimize devam ediyoruz. Her konuda vatandaşa ulaşıyoruz. Ezber bozuldu desek doğru tabir kullanmış oluruz.

GÜRÜN: ESNAF PERİŞAN

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: Altı yıldır halk kart uygulaması yapıyoruz, tespit ettiğimiz vatandaşlara kartımızı veriyoruz. Bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Yeme içmeye dair her şeyi alabiliyorlar. Halk karta 150’den 200’e kadar artı ekleme yaptık. Bu sistemin çok daha yararlı ve geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın yaptığı gibi gıda dağıtımına devam ediyoruz. Önce ekiplerimiz tespit ediyor sonra götürülerek veriliyor. Esnafın durumu perişan vaziyette, büyük çıkmaz vaziyette. Bizim yapacağımız vergi ve su. Tarımla konusuna çok önem veriyoruz. Toprak, yaprak, su tahlillerimizi üniversiteye verdik ve toprağın yapısını ortaya çıkarıyoruz.

ALBAYRAK: KÖY NÜFUSU BİR ANDA 300 BİNE ÇIKMIŞ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak: Bu kapanma İstanbul’u boşaltma programına döndü. İstanbul’a yakınlıkla bu sabah yaptığım incelemede köylerdeki 25 30 bin olan nüfus 250 300 bine çıkmış. 15 aydır 15 şoförümüzü sağlık müdürlüğümüzün emrine verdik. Vatandaştan alacağımız su borcumuz var ama her şeye rağmen su kesmedik.