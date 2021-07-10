BB Erzurumspor'dan Samuel Olanare ve Ahmet Canbaz açıklaması

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:31

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aaron Samuel Olanare ve Ahmet Canbaz'ı transfer etti.

İlk olarak kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki Aaron Samuel Olanare ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Aaron Samuel Olanare." ifadesi kullanıldı.

Daha önce Nijerya Milli Takımı'nda da görev yapan Olanare, geçen sezon Çin'in Changchun Yatai takımında forma giymiş ve 1 Ocak'tan itibaren kulüpsüz kalmıştı.

Lacivert-beyazlı kulüp, daha sonra 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı açıkladı. Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Ahmet Canbaz" ifadesi kullanıldı.

Ahmet Canbaz, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Ümraniyespor'da forma giymişti.