Galatasaray’dan Mustafa Özdemir ziyaretine ilişkin açıklama

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:19

Galatasaray, hafta içinde Burak Elmas'a yapılan ziyaretlere ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan ziyaretlerin kulüp onayı olmadan sosyal medyada kullanılmasının doğru olmadığı ifade edilirken Mustafa Özdemir’in iş adamı kimliğiyle görüşmede bulunduğu ve Mehir Vakfı kurumsal kimliği ile bir randevu oluşturulmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Başkanımıza yapılan kurumsal/kişisel tebrik ziyaretleri Galatasaray resmî kanalları aracılığıyla kamuoyuna aktarılmaktadır. Bu tür ziyaretlerin kurumsal içerikle lanse edilip, onayımız olmadan sosyal medya hesaplarından kullanılması doğru değildir.

Başkanımızın kabul ettiği bir delegasyon içerisinde iş adamı kimliğiyle bulunan Sayın Mustafa Özdemir’in kulübümüzü ziyaretinde, Mehir Vakfı kurumsal kimliği ile bir randevu ve temsilinin söz konusu olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da geçtiğimiz ay göreve gelen Burak Elmas'ı hafta içinde Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir'in ziyaret etmesi tepkiyle karşılanmıştı.

Mustafa Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin, ""Burak Elmas beyi ve değerli ekip arkadaşlarını şahsım ve Mehir Vakfı adına tebrik ediyor üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’ın paylaşımı: