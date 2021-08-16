BBC'nin ünlü sunucusuna canlı yayında Taliban şoku

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:32

Afganistan'da yaşanan son gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyor.

BBC'nin ünlü sunucusu Yalda Hakim, Afganistan'daki son gelişmeleri izleyicilere aktardığı sırada Suhail Shaheen tarafından arandı. Kişisel telefonuna gelen arama sonrası kısa süre bir şaşkınlık yaşayan Hakim sözcüyü yayına bağladı.

Hakim, "Tamam, Taliban'ın sözcüsü Shail Shaheen hatta. Bay Shaheen, beni duyabiliyor musunuz?" dedi.

Ardından kendisini duyabildiğini aktaran Shaheen, hızlı bir şekilde “barış” sözünün verildiğini berlittiği konuşmasına başladı.

Shaheen konuşmasında "Kimseden intikam alınmayacaktır. Biz bu milletin ve bu ülkenin hizmetkarıyız. Liderliğimiz, güçlerimize şehre girmemeleri için Kabil kapısında kalmaları talimatını verdi. Barışçıl bir güç transferini bekliyoruz" dedi.

"İSLAMİ HÜKÜMET İSTİYORUZ"

Afganistan'ın Şeriat yasalarına döneceğini doğrulayan sözcü, "Elbette İslami bir hükümet istiyoruz" diye konuştu.

Afganistan doğumlu olan Hakim, 1986'da ülkedeki karışıklık yüzünden ailesi ile birlikte Avustralya'ya göç etmişti.