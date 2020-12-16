BBP Genel Başkanı Destici: NATO Türkiye'den vazgeçemez, gizli üsleri var

16 Aralık 2020 Çarşamba, 13:27

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Türkiye’ye, S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle uygulanacak yaptırımlarına tepki gösterdi.

Söz konusu kararın, ABD'nin daha önce "dost ve müttefik" olarak adlandırdığı Türkiye’ye gerçekte nasıl baktığının bir göstergesi olduğunu belirten Destici, "Türkiye'nin sorununun aslında salt ABD ve Batı olmadığını düşünüyoruz. Sorun, Türkiye’nin tam bağımsız ve güçlü bir ülke olma yolunda somut adımlar atması, en önemlisi askeri ve güvenlik alanlarında zarar verme kapasitesini arttırmasıdır." diye konuştu.

"20 CİVARI ÜS VAR GİZLİLER BUNUN DIŞINDA"

"Türkiye, yaptırım uygulamak isteyen ve uygulayan ülkeler içinde ellerinin tersiyle dışlanacak bir ülke değildir. Bazıları ABD ile yaşadığımız bu son krizde NATO kartını ileri sürmemiz gerektiğini söylüyor. Doğrudur, Türkiye kağıt üstünde NATO üyesi olarak görülmektedir ama fiilen maalesef bir NATO üyesi değildir." diyen Destici, "NATO ve küresel güçler, Türkiye'yi bir cephe ülkesi, ucuz asker deposu ve sıçrama tahtası olarak görmekten vazgeçmiyorlar. İşte burada da askeri ve siyaset kurumunun diplomatik temelli çalışmaları çok önemli. Çünkü Türkiye NATO için asla vazgeçebileceği bir ülke değildir. Türkiye bu ülkelere çok rahatlıkla karşı hamlede bulunacak, yani şah çekecek potansiyele sahip. Ülkemizde 6 coğrafi bölgeye yayılmış 20 civarında ABD ve NATO üssü mevcuttur. Gizli olan üsler bu liste dışındadır. Bir kısmı silah deposu, bir kısmı lojistik amaçlı, diğer kısmı ise istihbarat, haberleşme ve izleme amaçlı olan bu üsler, son 50 yıl boyunca peyderpey topraklarımıza yerleştirilmiş zamane Truva atlarıdır. Türkiye, 'bekamı tehdit ediyor ve egemenlik haklarıma ağır hasalar veriyor' diyerek rahatlıkla yaptırım uygulayan ülkelere karşı bu askeri üsleri koz olarak ileri sürebilir." ifadelerini kullandı.











