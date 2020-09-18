BBP'den TTB karşıtı kampanya: Devlet tedbirlerini almalı

18 Eylül 2020 Cuma, 14:40

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'ni (TTB) hedef alan açıklamalarına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den destek geldi.

Destici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Destici açıklamasında TTB'yi hedef alarak şunları söyledi:

"Bölücüler, vatan hainleri, kasıtlı olarak toplumu kışkırtanlar hakkında devlet tedbirlerini elbette almalıdır. Diğer taraftan Türk Tabipleri Birliği ya da benzeri, devleti, hükümetin, iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın karşısında olan gruplar, insanımızın varlığını ya da devletimizin bütünlüğünü ilgilendiren konularda dahi hükümetin ya da devletin kurumlarının yanında duramıyorlar. Koronavirüsle mücadelede başta Sağlık Bakanlığımız ve personeliyle ilgili herkesin olumlu yönde ortak bir kanaati vardı. Fakat daha sonraki süreçte bu bahsettiğim gruplar sırf iktidar karşıtlığıyla maalesef milleti yanlış yönlendirmeye ya da farklı algılar oluşturmaya kalktılar."

Pandemi sürecinde tüm dünya ülkelerinde bir taraftan mücadele sürdürülürken diğer taraftan da normal hayatın devam ettiğini anlatan Destici, tüm toplumun eve kapatılamayacağını ve tedbirler alınarak insanların işe gitmesi gerektiğini kaydetti.

Salgınla mücadele Sağlık Bakanlığına yardımcı olmak yerine kafa karıştırmanın kimseye bir fayda getirmeyeceğini aktaran Destici, "Ciddi anlamda bilimsel bir öneriniz varsa onu ortaya koyarsınız. Dolayısıyla da orada bir muhatap bulamazsanız biz de muhatap bulunması noktasında gayret gösteririz. Herkes fikrini söylemeli ama fırsatçılık yapmamalı. Salt hükümeti, devleti yıpratmak için yapılıyorsa bunu kabul etmiyorum. Türk Tabipleri Birliğini gayrisamimi tutumundan vazgeçip samimi bir şekilde görüş ortaya koymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.