MHP'den ikinci TTB açıklaması
Türk Tabipleri Birliği'nin "marksist yuvası" olduğunu öne süren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 100 bin hekimin üye olduğu meslek örgütü için "tıbbi atık" ifadesini kullandı. Yalçın, sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı da "MHP'yi kapatmaya hiçbir beşerî güç teşebbüs dahi edemez" diye yanıt verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alan ve kapatılmasını talep ettiği sözlerinden sonra Cumhur İttifakı'nın ikinci ortağından yeni bir açıklama daha geldi.
MHP'nin yayın organı Türkgün Gazetesi'ne konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Türkiye’de bazı meslek odalarında marksistlerin yuvalandığını" öne sürdüğü açıklamasında, "Bunlardan biri de Türklükle ilgisi olmadığı gibi, doktorların sorunlarıyla da alakası bulunmayan Türk Tabipler Birliğidir. Kendilerini Marksizm’e ve ona hizmet eden partilere adamış Tabipler Birliğinin yönetici tayfası, doktorluktan ve sağlık sorunlarından çok siyasetle iştigal etmekte ara sıra hekimlik yapmaktadır." ifadelerini kullandı.
TTB'yi "tıbbi atık" diye aşağılayan Yalçın, "Tabipler Birliği’nin Covid-9 salgını hakkında verdiği gündelik rakamlar o kadar şişirilmektedir ki bunlar hastalığın yayılma sürecinde erişilen gün sayısıyla çarpıldığında sadece Ankara’da milyonlarca hasta tablosu varmış gibi görünmektedir." dedi.
"EN AZINDAN TEKELİ KIRILSIN"
Yalçın, TTB'yi hedef alan açıklamalarını "Tabipler Birliği hem doktorların mesleki yeminine sadakatsizlik, hem de yüz binlerce sağlık çalışanına ihanet etmektedir. Artık bu Marksist yuvasının dağıtılmasının, en azından mesleki tekelinin kırılmasının zamanı gelmiştir. Akla en uygun olan şey, sağduyulu doktorlar ordusunun Marksist azınlığı temsil eden Tabipler Birliğinin tekelinden kurtarılarak özgür ortamda hak ve çıkarlarını savunabilecekleri başka bir meslek odası oluşturabilmelerinin önünün açılmasıdır." diyerek sürdürdü.
Bahçeli'nin açıklamaları sonrası "Sosyal medyada “MHP kapatılsın!” etiketi altında yapılan paylaşımları da hedef alan Yalçın, "Sosyal medyada “MHP kapatılsın!” çığlıkları paylaşan “komsomol” ve “komsomolka” taslaklarına da bir çift sözümüz var: MHP; millet iradesinin siyasetteki iz düşümü, Türklük davasının çelikten yumruğudur. Onu kapatmaya hiçbir beşerî güç teşebbüs dahi edemez." ifadelerini sarf etti.
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