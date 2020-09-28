BDDK'dan bankalar için kritik karar
1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu'nun aylık ortalamasının, mevduat bankaları için yüzde 90’ın, katılım bankaları için yüzde 70’in altına düşmemesine karar verildi. Bu oranlar daha önce yüzde 95 ve 75 olarak belirlenmişti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu'nun aylık ortalamasının, mevduat bankaları için yüzde 90’ın, katılım bankaları için yüzde 70’in altına düşmemesine karar verildiğini duyurdu.
Söz konusu oranlar daha önce mevduat bankaları için yüzde 95, katılım bankaları için ise yüzde 75 olarak belirlenmişti.
Aktif Rasyosu hesabı şu şekilde yapılıyor:
Aktif Rasyosu (AR) = Krediler + ( Menkul Kıymetler x 0.75 ) + ( TCMB Swap x 0.5 )/TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1.75)
Aktif Rasyosu denklemine göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap(takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.
Dolayısıyla rasyonun düşürülmesi kredilerde sıkılaşma imkanı veriyor.
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