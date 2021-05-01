Komünist belediyeden 1 Mayıs Anıtı: Yegane umut 1 Mayıs bayrağını taşıyan işçiler, emekçiler ve devrimcilerdir

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:54

Tunceli Belediyesi, belediye meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilen 1 Mayıs anıtının yapımı tamamlandı. Sembol tasarımını Orhan Taylan'ın yaptığı, heykeltraş Sefa Sarıçoban ve belediye işçilerinin katkılarıyla yapılan anıtın açılışı 1 Mayıs günü gerçekleşti.

Belediye yetkilileri ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığı açılışta saygı duruşunun ardından Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu basın metnini okudu.

Maçoğlu'nun okuduğu açıklama şöyle:

“Özgürlük ve insanca yaşam mücadelesinin bayrağı 1 Mayıs’ı kapitalizmin yarattığı ağır felaket koşulları içinde karşıladık. Yaşamakta olduğumuz pandemi süreci aslında bu felaketlerin en ağırlarından biri olsa da, ne ilki ne de sonuncusudur.

İklim krizi, corona virüs pandemisi, dünya ölçeğinde ekonomik ve toplumsal kriz… Üst üste yığılan bu kriz ve felaketler daha şimdiden 21. Yüzyılın, kapitalizmin yarattığı bir felaket yüzyılı olacağını apaçık gösteriyor. Ezilen halklar ve sömürülen sınıflar kapitalist barbarlığa ya boyun eğecek ya da üstesinden gelerek, sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz özgür bir dünya ve insanca yaşamı inşa edecek.

Dost- düşman herkes biliyor ki kapitalist barbarlığa karşı yegane umut 1 Mayıs bayrağını taşıyan işçiler, emekçiler, ezilen halklar ve devrimcilerdir. Bu bayrağı taşıyan bizler bugün bir kez daha ne istediğimizi, ne için mücadele ettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz;

Emeğin sömürülmediği, ekonomik kriz ve salgın hastalıkların faturasının halka çıkarılmadığı, kadınlara yönelik şiddet taciz ve tecavüzlerin cezasız kalmadığı- son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, sendikal hak ve özgürlüklere dokunulmadığı, düşünceyi ifade etmenin suç olmadığı, bütçenin savaşa değil eğitime ayrıldığı, hiç kimse için din-dil-ırk ayrımının yapılmadığı eşit haklara sahip olduğu, herkese aş herkese iş sağlandığı savaşsız, sömürüsüz bir düzende insanca yaşamak istiyoruz.

Tüm bu saydıklarımız bizlerin hakkı. Biz bu hakları elde edene kadar yılmadan, korkmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve biz biliyoruz ki işçilerin, emekçilerin, köylülerin ellerinde yükselecek o büyük dünya düşü… Bunun için birlik- mücadele- dayanışma diyoruz,

Yaşasın 1 Mayıs!”