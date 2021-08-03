Bekir Ödemiş: Amacımız, Ulus’u geleceğe taşımak

03 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara’nın simge merkezlerinden Ulus’un Selçuklulardan Osmanlı’ya dek pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek “Biz, Ulus’u çok önemsiyoruz. Amacımız, geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış böylesine bir merkezi Ankara’nın geleceğinde fiziksel, kültürel, ekonomik ve sosyal olarak hak ettiği yere taşımak” dedi.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Cumhuriyetin simge merkezi Ulus’ta yaptıkları çalışmaları Cumhuriyet’e anlattı.

Pek çok medeniyetin ev sahipliğini yapan Ulus’tan bize biraz söz eder misiniz?

Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Ulus, Ankara’nın tarihsel süreci için çok önemli bir yer. Ulus aslında Roma’nın önemli bir kentiydi. Bunu Roma Hamamı’ndan, 5 bin kişilik Roma Tiyatrosu’ndan, Kral Yolu’nda, Augustus Tapınağı’ndan da görebiliyoruz. Auğustus Tapınağı, UNESCO’nun geçici listesinde. Tapınak dünyada “Yazıtlar Kraliçesi” diye de anılıyor. Bununla birlikte Ulus, Selçuklu dönemine ait eserleri de barındırıyor. Ankara Kalesi’ni söylememe bile gerek yok. Kale, “Ankara’nın Tacı” olarak nitelendirilir. Osmanlı dönemine ait eserlerde ise Mahmut Paşa Bedesteni’ni görüyoruz. Bugün burası Anadolu Medeniyetler Müzesi olarak görev yapıyor. Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurarken, Ankara’yı bir modern kent olarak planladı. Ulus da burada simgesel bir yer edindi. Atatürk, Ankara’yı başkent olarak seçmesinin nedeni de “Ben Ankara’yı coğrafyası nedeniyle değil, tarihi nedeniyle başkent olarak seçtim” sözleriyle anlatmıştır. Bunun için de biz Ulus’u çok önemsiyoruz. Amacımız, geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış böylesine bir merkezi Ankara’nın geleceğinde fiziksel, kültürel, ekonomik ve sosyal olarak hak ettiği yere taşımak.

‘ZAFER ANITI MİLLETİNDİR’

ABB’nin Ulus’ta başta Zafer Anıtı olmak üzere yürüttüğü restorasyon çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalarla ilgili bilgi verebilir misiniz?

- Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ve 24 Kasım 1927 yılında açılan bir anıt “Zafer Anıtı.” Kurtuluş Savaşı kahramanlarını temsil ediyor. O dönem, Yenigün gazetesinin ve Yunus Nadi’nin öncülüğünde Türk halkı tarafından toplanan paralarla yaptırıldı. Yani o nedenle bu anıt “milletin anıtıdır.” Şimdi ise Anadolu Organiza Sanayi Başkanlığımız restorasyonunu üstlendi. Orada böyle anlamlı bir çalışma yürütülüyor. Bunun yanında iç kalede 200’ün üzerinde konut var. Bunların da sağlamlaştırma çalışmalarını yapıyoruz.

Ankara Kalesi ve Ankara Hali ilgili çalışmalar ne aşamada?

- Ankara Kalesi’nin aydınlatma projesini onaylattık; ihalesi bitmek üzere. Kale, Ankara’nın her tarafından fark edilecek sanatsal bir şekilde aydınlatılacak. Roma Tiyatrosu’ndaki restorasyon çalışmalarımız da sürüyor. Hemen yanında ise bir arkeopark projemiz var. Hacıbayram’ı da kaleye kadar bir turistik ve kültürel alan olarak kazandırıyoruz. Bunun yanında Ulus Hali’ni yenileme çalışmalarımız devam ediyor.

Halin yanında bir kültür sanat merkezi çalışmanız da vardı sanırım...

- Evet, Modern Çarşı’nın yerine bir kültür sanat merkezi projemiz var. O projemizin yarışması bitmek üzere. Jüri toplantısından sonra birinci gelen projeyi uygulayacağız. Ankara’da 25 yılda üzerine belediye levhası koyabileceğimiz hiçbir kültür sanat merkezi yapılmamış. Pek çok etkinliğimiz için yer bulamıyoruz. Ulus’a böyle bir yer yaparak toplumsal kültüre katkı sağlayacağız.

Anafartalar Caddesi ile ilgili de bir projeniz var mı?

- Anafartalar Caddesi, geçmişte Ulus’un en önemli ekonomi merkeziydi. Orayı da projelendirerek yapıların özgün değerini bozmadan iyileştireceğiz. Burayı Ankara’nın sosyo-kültürel merkezlerinden, turizm merkezlerinden biri haline getireceğiz. Anafartalar Çarşısı ayrıca Cumhuriyetin ikinci ulusal mimarlık döneminin önemli bir örneği. İçinde sanat da var ticaret de... Cumhuriyetin erken döneminin en önemli sanatçılarından Cevdet Altuğ, Attila Galatalı, Nuri İyem gibi isimlerin eserleri yer alıyor. O eserleri öne çıkaracak bir projemiz onay aldı. Şimdi onu da uygulamaya geçiriyoruz. Bu çalışmalarla Ulus’un tarihi değerini öne çıkarmak istiyoruz.