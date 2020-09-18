Belarus'ta protestocular neden polislerin maskelerini indiriyor?

18 Eylül 2020 Cuma, 07:53

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Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı geçen ay başlayan protestolar sırasında Lukaşenko'nun güvenlik güçlerine ve kendisini destekleyen milislere, barışçıl göstericilerin tutuklanması ve taciz edilmesi yönünde açık çek verdiği belirtiliyor.

Göstericilerin ise buna karşı, kar maskeleri ile yüzlerini kapatan polislerin maskelerini indirme taktiği geliştirdikleri kaydediliyor.

Guardian gazetesinde yer alan haberde, 9 Ağustos'ta yapılan ve hile karıştırıldığı iddia edilen seçimlerin ardından başlayan protestolarda polis memurlarının çoğunun ve istihbarat teşkilatı KGB'nin güvenlik güçlerinin kar maskeleri ile kendilerini gizledikleri belirtiliyor.

Ancak son dönemde Belarus'tan gelen görüntülerde göstericilerin bu maskeleri indirmesi üzerine, polislerin yüzlerini elleriyle kapatıp, kaçtıkları görülüyor.

Polis memurlarının teşhir edilmesi amacıyla Telegram uygulamasındaki "Belarus'un Kara Kitabı" adlı kanalın kurucusu, kimliğini açıklamamak kaydıyla Guardian'a konuştu.

'ŞİDDETİ DURDURMANIN YOLU MASKELERİ İNDİRMEK'

"Şiddeti durdurmanın tek yolu, kelimenin gerçek ve deyim anlamıyla maskeleri indirmek. Kimliği artık gizli kalmayan bir memur birini yakalarken, dayak atarken veya kaçırırken bir kez daha düşünecektir."

Kanalı yöneten gruba, belli polis memurlarının video veya fotoğraflarının ulaştırıldığını ve yüz eşleştirme teknolojisi kullanarak kimliklerinin araştırıldığını belirtiliyor. Bunun işe yaramadığı durumlarda, kimlik tespiti için kamuoyundan yardım isteniyor. İsim belirlemesi yapıldıktan sonra ise açık kaynaklardan bu kişi hakkında bilgi toplanıyor.

Belarus İçişleri Bakanlığı, polis memurlarına veya ailelerine karşı tehditte bulundukları gerekçesiyle Çarşamba günü 21 kişinin gözaltına alındığını ve polisi tehdit eden herkesi aramaya devam edeceklerini açıkladı.

İki milyon takipçisi olan ve protesto eylemlerini koordine eden Nexta adlı Telegram kanalı, on binlerce polis memurunun kayıtlarını içeren bir veri tabanının geçen hafta "siber partizanlar" tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

'HALKIN YANINA GEÇME ZAMANI'

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Kanal, şiddetin bir hafta içinde sona ermemesi halinde bu bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı ve geçen ay içinde görevden ayrılmış memurların bundan kaçınmak için kendi bilgilerini iletmelerini istedi.

Açıklamada, "Halkın yanına geçme zamanı, yoksa hayatınız asla aynı olmayacak" denildi.

Çarşamba günü ise "ellerini kana buladıkları" iddiasıyla 12 çevik kuvvet görevlisinin isimleri ve doğum tarihleri ile bazılarının araç plakaları açıklandı.

'POLİSLER MASKENİN ARDINA GİZLENİYOR'

Nexta'nın kurucusu 22 yaşındaki Stephan Svetlov, Eylül ayında Varşova'da verdiği bir mülakatta, kanalın yasa dışı infaz saldırılarını teşvik ettiği iddialarını yalanladı ve görevlilerin isimlerini açıklamanın onları kamuoyunda teşhir etmeyi amaçladığını söyledi.

Svetlov, "Polisler yüzlerini göstermeye korkuyor ve maskenin ardına gizleniyor. İnsanlar bu kişilere karşı negatif duygu taşıyor; biz de onların arkadaşlarına ve komşularına kötü insanlarla yan yana olduklarını söylüyoruz" dedi.

Belarus'un Kara Kitabı'nın kurucusu ise bu grubun polise karşı şiddeti teşvik ettiği iddialarını yalanladı ve tek arzusunun eylemlerinden dolayı sorumluluk duymalarını ve işledikleri suçlar karşısında hak ettikleri yasal cezalardan korkmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

'BARIŞÇIL PROTESTOCULAR RADİKALLEŞEBİLİR'

Ancak Lukaşenko'nun zor yoluyla rejimini sürdürmesi halinde, bugüne dek barışçıl kalan bazı protestocuların daha radikalleşebilecekleri ima edildi.

Nexta'nın kurucusu Svetlov, "İnsanları kaçırmaya ve öldürmeye başlarlarsa katiller kendi evlerinde bile rahat olmayacaklar. Devlet adaleti sağlamazsa, sıradan insanlar bu işi kendi ellerine alır" diye konuştu.