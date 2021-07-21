Belediye başkanından meşaleli sema gösterisi hakkında açıklama
Bir düğünde sahne alan semazenin eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak yapılan gösteri tepki çekti. Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay "Yasal işlem başlatacağız" dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir düğünde semazenin eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak yapılan sema gösterisine Twitter hesabından tepki gösterdi.
Altay, "Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız" dedi.
Henüz nerede gerçekleştirildiği belirlenemeyen düğünde, bir semazenin eteklerine ve kollarına meşale ve ışıklandırılmalar takılarak yapılan sema gösterisinin videosu sosyal medyada tepki topladı.
Semazenin gösterisiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Altay, "Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği şartlara aykırı olarak, aslına uygun olmayan sema töreni ve gösteri yapılamaz. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız” dedi.
Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız.— Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) July 21, 2021
Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın belirlediği şartlara aykırı olarak, aslına uygun olmayan sema töreni ve gösteri yapılamaz.
Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız.
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