24 Şubat 2021 Çarşamba, 01:49

Türkiye’deki tüm öğrencilerin çağdaş eğitime ulaşması için çalışan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 32. yaşını kutluyor. 118 şube, 4 temsilcilik ve 28 çağdaş etkinlik merkezi ile hizmet veren ÇYDD’nin gençleriyle görüştük, derneğin çalışmalarını, hedeflerini, gençlerin yaşadıkları sorunları onlardan dinledik.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okulöncesi öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi olan Elif Şahin, “Çağdaş Gençlik”te “Genel Kolaylaştırıcı” görevini sürdürüyor. Şahin’in sorularımıza yanıtları şöyle:

“Çağdaş Gençlik”i bize anlatır mısınız? Kimlerden oluşuyor, neler yapılıyor?

Çağdaş Gençlik resmi olarak 3 Temmuz 2006 yılında kurulmuş. Şu an ÇGMB dediğimiz Çağdaş Gençlik Merkez Birimi olarak biz 8 kişiden oluşuyoruz. Senelerdir süregelen etkinlikler, her bölgeden, her şehirden arkadaşlarımızı bir araya getiriyor ve biz gençlere sayısız olanak sağlıyor. Kamp ve kurultaylarda eğitimler oluyor. Eğlendiğimiz kadar sorunlara çözüm ürettiğimiz bu süreçlerde, serbest kürsü adını verdiğimiz yerde eleştirilerimizi, önerilerimizi özgür bir şekilde dile getirebiliyoruz. Salgınla da bu çalışmalarımız durmuş değil. Çağdaş Gençlik Birimi çok aktif ve üretken. “Benden Bize Giden Yol” düşüncesiyle yola çıktığımız ve bir olabilmeyi başarabildiğimiz bu ortam, bizlere çok şey katıyor.

ÇYDD’nin genç temsilcileri olarak ileriye dönük projeleriniz neler?

Şu an baktığımızda gençliğin katılım sağladığı birçok proje var. Bunlardan birkaçı: Deniz Yıldızı, Mentorluk, Kodlamaca, Köyde Şenlik Var, Münazara, Mektuplaşma, Adım Adım, Yaşam Boyu Öğreniyorum. Her proje kendi içinde çalışma ekiplerine ayrılıyor ve süreklilik sağlanmaya çalışılıyor. Projelerin çoğu yaptığımız çalıştaylarda, kamp ya da kurultaylarda çıkıyor. İstiyoruz ki içinde bulunduğumuz süreç bittiğinde ya da herhangi bir zamanda insanların hayatında “ÇYDD bana bunu kattı” düşüncesini yaratabilelim.

HAKSIZLIĞA SES ÇIKARACAĞIZ

Sizce gençlerin en önemli sorunları neler? Çözümü için neler yapılmalı?

Gençliğin geçmişten bugüne birçok sorunu var ve bence çoğu gençlerden kaynaklı değil. Gençler ötekileştiriliyor, hakkını aradığı için susturuluyor ve büyük bir gelecek kaygısı taşıyor. En son yaşanan Boğaziçi olaylarını Çağdaş Gençlik olarak üzülerek takip ettik. Boğaziçili arkadaşlarımız ve akademisyenlerimiz çok güzel bir şekilde üniversitelerine sahip çıktılar ama neden sahip çıkma seviyesine geldi olay? Rektörün atanmış olması kabul edilemez bir durumdu ve haklarını aradılar, olay gözaltına kadar gitti. Her zaman her yerde “geleceğimiz gençlere emanet” diye övünülüyor. Oysa gençler okudukları üniversiteyi bile savunmayacak veya görüş bildiremeyecekse bu en büyük sorun haline gelir. Bunun yanı sıra verdiğimiz haklı mücadeleden dolayı çeşitli sonuçlarla karşılaşıyoruz. Fikirlerimizin çoğu önemsenmiyor ya da karşı taraf için bir şey ifade etmiyor ama unutuluyor ki gençliğin bu ülkedeki rolü çok büyük.

Biz her alanda ve her fırsatta haksızlığa ses çıkaracağız ama bu ses çıkarmak korku oluşturmamalı. Sırf düşünüyoruz diye yargılanamayız, kendimizi savunuyoruz diye engellenmemeliyiz.

Gençler daha üniversiteye başlamadan gelecek kaygısı taşıyarak mezun olunca ne olacağını düşünüyor ve işsizlikle karşılaşıyorsa burada çok büyük bir sorun var demektir.

İKİNCİ BİR YUVA

Gençler gönüllü çalışmayı seviyor mu sizce? Yeterli bulmuyorsanız sorun kimde? Kendilerini yeterince tanıtmayan STK’lerde mi, buna zaman ayırmak istemeyen gençlerde mi?

Buna ÇYDD özelinde cevap vereceğim. Bizim dernekte çok güzel bir gençlik yapılanması var ve gönüllü- bursiyer fark etmeden tüm gençlerimiz çok çalışıyor, sürekli üretiyor. Herhangi bir çalışan gibi mesai harcıyoruz. Bizim derneğimiz gençlere çok şey katıyor ve aynı zamanda gençlik de derneğe katkı sunuyor. Dernek içinde gençliğin bu kadar güzel olmasının sebebi de gençlerin söz hakkı sahibi olması. Tabii ki gençler olarak farklı düşündüğümüz zamanlar da oluyor ama dernek gençlere düşünce ve kendini ifade edebilme özgürlüğü sunuyor. Dernek bizim için hem ikinci bir okul hem de ikinci bir yuva konumunda oluyor.

BURS VEREN KURUM SAYISI YETERLİ DEĞİL

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi üyesi, bursiyer Hayrullah Fidan, ÇYDD ile yollarının nasıl kesiştiğini anlatıyor:

ÇYDD’ den burs alma hikâyenizi anlatır mısınız? Öncesinde biliyor muydunuz bu derneği, yoksa burs ararken mi duydunuz?

Alanya’da kredi yurtlar kurumu yurdunda kalıyorum. Bir gün başka bir mühendislik öğrencisi bir arkadaş ile tanıştım ve okul hakkında sorular soruyordum, beklentilerimi anlatıyordum. Bu arkadaşım bana ÇYDD’den söz etti.

Ben de “Beklentilerimi karşılayan bir yer mi, bakarım, uygunsa gelmek isterim” dedim. Ve ÇYDD ile yolum bu şekilde kesişti. İlk başlarda burs veren bir dernek olduğunu bilmiyordum ilerleyen süreçlerde öğrendim. Sonraki sene ihtiyacım olduğu için burs başvurusu yaptım ve bursiyer oldum.

Burs miktarı, veren kurum sayısı vb. yeterli mi? Maddi zorluk çeken üniversite öğrencilerine nasıl destek verilmelidir?

Burs veren kurum sayısını yeterli bulmuyorum çünkü eğer yeterli olsaydı maddi imkânsızlıktan okumada güçlük çeken arkadaşlarımız olmazdı. Burs miktarları biraz artırılabilir. Maddi zorluklar çeken arkadaşlarımıza destek konusunda eğitimi için gerekli olan kitaplar karşılanabilir, kitap bağışları olabilir, ücretsiz müze, tiyatro oyunlarına girişleri ve bunun gibi bizlerin gelişimine katkı sağlayacak yararlı durumlar için çalışmalar yapılabilir.

Üniversitedeki eğitimin kalitesi, sosyal, kültürel olanaklar vb. beklentinizi karşıladı mı? Nasıl bir üniversite hayatınız olmasını isterdiniz?

Üniversitedeki eğitimin kalitesi, sosyal, kültürel olanaklar, beklentimi tam anlamıyla karşılayamadı ilk geldiğim zamanlarda. Çünkü yeni kurulmuş bir üniversiteydi. Şimdi olumlu ilerlemeler mevcut. Benim istediğim; çok kaliteli eğitim verilen, internette bile bulunamayacak bilgiler içeren bir kütüphanesi olan, birbirinden farklı eğitici öğretici programları bulunan, kulüpler, sosyal etkinliklerin olduğu bir ortam.

‘YILDIZ KIZLAR’A TABLET

ÇYDD ile Mercedes-Benz’in birlikte sürdürdüğü “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında bilgisayarı olmayan 380 öğrenciye, eğitimlerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için tablet hediye edildi.

Projede, 60 ilde lise ve üniversitede okuyan bin gence eğitim bursu veriliyor.

“Yıldız Kızlar”ın mesleki gelişimlerine katkı verilmesi amacıyla başlatılan Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri ve Kodlama Eğitim Programı da salgın nedeniyle çevrimiçi devam ediyor.