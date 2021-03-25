Benzin ve motorine zam!
Benzinde 13, motorinde 15 kuruş indirimden sonra yarın her iki akaryakıta da zam geliyor. Benzinin litresine 22, motorinin ise 15 kuruş olarak uygulanacak zam pompaya yansımayacak.
Bugün itibariyle geçerli olan ancak pompaya yansımayan benzinde 13, motorinde 15 kuruşluk indirimden sonra her ikisine de bu geceden geçerli olmak üzere zam gelecek. Benzinin litresine 22, motorinin ise 15 kuruş zam uygulanacak.
'POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAK'
Fiyat artışıyla ilgili sosyal medya hesabından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), “Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 26 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15 Benzinde 22 kuruş/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” bilgisini paylaştı.
24 Mart'ta litre başına 35 kuruş indirim gelen motorine 25 Mart'ta 30 kuruş indirim gelmişti.
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