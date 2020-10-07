Benzin ve motorine zam bekleniyor
Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 22 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 22 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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