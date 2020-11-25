Benzine 37 kuruş zam: Fiyatı 7 lirayı aştı
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS'in açıklaması:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 37 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Benzinin litresi bu zamla İstanbul’da 7,04 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 7,1 TL’den satılacak.
NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Tunceli’de tarikat tehlikesi
- Arınç’ın İstifası - AKP Reform Yapamaz
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
Video Haberler
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
- Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
- İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri?
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
En Çok Okunan Haberler
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Tunceli’de tarikat tehlikesi
- Arınç’ın İstifası - AKP Reform Yapamaz
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!