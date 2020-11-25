Benzine 37 kuruş zam: Fiyatı 7 lirayı aştı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 10:10

EPGİS'in açıklaması:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 37 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzinin litresi bu zamla İstanbul’da 7,04 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 7,1 TL’den satılacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.