Benzine yapılan indirim fiyatlara yansımayacak

20 Ağustos 2021 Cuma, 18:11

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.

Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak. Benzinin litresi İstanbul’da ortalama 7,77 liradan, Ankara’da 7,85 liradan, İzmir’de ise 7,87 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 21/08/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."