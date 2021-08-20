Benzine yapılan indirim fiyatlara yansımayacak
Benzinin litresine yapılacak 20 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.
Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak. Benzinin litresi İstanbul’da ortalama 7,77 liradan, Ankara’da 7,85 liradan, İzmir’de ise 7,87 liradan satılıyor.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 21/08/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS (@trepgis) August 20, 2021
21/08/2021 tarihinde geçerli olmak üzere
Benzinde 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
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