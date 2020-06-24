Benzine zam!

24 Haziran 2020 Çarşamba, 17:05

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 25/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

22 Haziran'da benzinin litre fiyatına 24 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş zam yapılmıştı.



