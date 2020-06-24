Benzine zam!
Benzine, pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 12 kuruş zam yapıldı.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 25/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.
22 Haziran'da benzinin litre fiyatına 24 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş zam yapılmıştı.
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