Berat Albayrak'tan kulisleri hareketlendiren görüşme
Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi kulisleri hareketlendirdi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi kulisleri hareketlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz Kasım ayında olaylı bir şekilde görevinden istifa etmişti. Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak istifa eden Berat Albayrak'ın görevden ayrılışı uzun süre gündemde yer almıştı.
Milli Gazete'den Ali Kemal İsmailoğlu'nun haberine göre, Albayrak'a Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin eşlik etmesi dikkat çekti. Albayrak'ın şu anda görevde olan Nureddin Nebati ile görüşmesi yeniden bakanlığa döneceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.
İşte o kare:
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