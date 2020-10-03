"Berat Albayrak Genel Başkan olacak" iddiası: "Genel Başkanlık ile Cumhurbaşkanlığı ayrılacak"

03 Ekim 2020 Cumartesi, 23:38

AKP’nin geleceğine ilişkin birçok iddia ortaya atılıyor. AKP içindeki tartışmalar, planlara ilişkin MAK Danışmanlık ve Anket Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kanal 42 televizyonunda yayınlanan “Sümen 6” programına konuk olan Kulat, Türkiye’nin ana gündemlerinden birinin ekonomi olduğunu kaydetti.

"DAHA İYİ BİR İSİM"

Türkiye’deki ekonomik krizin pandemi süreciyle birlikte iyice derinleştiğini söyleyen Mehmet Ali Kulat, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olmasından ziyade, ekonominin iyi yönetilip yönetilmediği konusunun şu süreçte daha büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi.

Türkiye’deki Berat Albayrak eleştirisinin damatlık üzerinden yapılmasının doğru olmadığını savunan Kulat, “Asıl sorun, ekonomiyi yönetmede yaşanan birtakım yapısal sorunlar. Güven problemi de var. Cumhurbaşkanı ekonomide yaşanan problemli sürecin farkında. Cumhurbaşkanı belki de ekonomik olarak Berat Albayrak’tan daha iyi bir isim bulamıyordur. Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AK Partinin genel başkanı. Eminim partisinin içinde Berat beyden daha başarılı ve güvenilir bir isim bulsa, o kişiyi ekonominin başına getirir. Erdoğan, muhtemelen ekonomiyi Berat beyden daha iyi yönetecek kişiyi bulamıyor. İrade, sayın Cumhurbaşkanının iradesidir. Yeni sistemde bakanları göreve getiren, onları görevden alacak olan isim de sayın Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanı, siyasette çok duayen bir isimdir. Özetle demek ki Erdoğan’ın bugün en güvendiği isim Berat Bey ki ekonomiyi onunla devam ettiriyor. Yerli ve yabancı yatırımcı, bir güven problemi yaşıyor. Yabancı yatırımcılar, borsa hisselerini ülkemizden çekiyor. Türkiye, ekonomi konusunda farklı kesimleri içine alan bir ekonomi kurulu kurmalıdır” şeklinde konuştu.

“BERAT ALBAYRAK OLUR”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan için AK Parti kendi evladı gibidir” diyen Kulat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğer güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin muhalefeti motive ettiğini AK Parti’nin de kurmayları görüyorsa, muhtemelen hiç zaman geçirmeden bu anlamda bir adım atacaklardır. Büyük bir ihtimalle AK Parti’nin genel Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ayrılacak. Öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığında bir revizyon düşünüldü ama çalışmalar çok yeterli bulunmadı. Bundan dolayı sistemde daha ayrıntılı bir düzenleme yapılabilir. Böyle bir durum gündeme gelirse, AK Parti için bir parti başkanlığı ve ismi gündeme gelebilir. O süreçten sonra da AK Parti’nin genel başkanı Berat Albayrak olur. Berat Albayrak’ın AK Parti Genel Başkanlığı sonrasında oy oranında ne gibi bir değişiklik olur konusunu konuşmak için ise şimdi erken olur.”

"SAĞLIK BAKANI KEŞKE SÜRECİ DAHA ŞEFFAF YÖNETSEYDİ”

Son olarak 2 gün önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mesaj attığını ve o mesajda bakan beye imaj kaybı yaşadığını söylediğini de dile getiren Mehmet Ali Kulat, “Bakan beyle ilgili bir imaj sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi sürecinde Türkiye’de sosyal medyada en çok takip isimlerden biri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Vatandaş, kendisine olumlu kredi açtı. Keşke Sağlık Bakanı, salgın sürecinde daha şeffaf davranabilseydi. Salgın çok yayıldı, vakalar arttı. Anladığım kadarıyla salgın artık kontrol de edilemiyor. İnsanlar, rahat bir şekilde test yaptıramıyor” ifadelerini kullandı.