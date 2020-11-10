Berat Albayrak Instagram hesabını da kapattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifası sonrası Twitter hesabını kapatan Berat Albayrak, Instagram hesabını da kapattı. Albayrak'ın istifa paylaşımı, Instagram hesabında en çok beğeni olan gönderi olmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı açıklamada ‘sağlık sorunları sebebiyle’ istifa ettiğini duyurdu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan 27 saat sonra konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.Bu açıklamadan bir kaç saat sonra da Berat Albayrak’ın Instagram hesabını kapattığı görüldü.
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