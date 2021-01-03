Bering Denizi'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesi ile ABD'nin Alaska eyaleti arasındaki Bering Denizi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
03 Ocak 2021 Pazar, 23:22
Bering Denizi'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna göre, yer sarsıntısı, Alaska'ya bağlı Adak Adası'nın 235 kilometre batısında, deniz tabanının 17,1 kilometre altında kaydedildi. 

Depremin ardından, Alaska'nın güneyinden geçen fay hattı boyunca artçı sarsıntılar meydana geldi.


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