Berlin Film Festivali’nde devrim niteliğinde kural değişikliği

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:07

Dünyanın en önemli film festivallerinden biri olan Berlinale, 2021’den itibaren oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımı yapmayacak. Bundan böyle festival En İyi Kadın ya da Erkek Oyuncu yerine En İyi Oyuncu ödülü verecek.

Berlin Film Festivali basın ofisinden yapılan açıklamaya göre her şeyden önce 2021 festivali fiziksel olarak düzenlenecek. Tüm güvenlik önlemlerinin gözetileceği festivalin iki önemli yarışma bölümünde (Generation Kplus ve Generation 14plus) sadece 60 dakika üzeri filmler gösterilecek ve kısa filmler alınmayacak.

Festivalin en önemi yeniliği ise performans ödüllerinin cinsiyetsizleştirilmesi olacak. Bundan sonra kadın ve erkek oyuncu için verilen Gümüş Ayı ödülleri En İyi Başrol Oyuncusu ve En İyi Yardımcı Oyuncu için verilecek.



ALFRED BAUER ÖDÜLÜ DE KALKIYOR



Ayrıca geçen yıl askıya alınan Alfred Bauer Gümüş Ayı Ödülü de artık tamamen kaldırılıyor. Hatırlanacağı üzre geçen yıl eski direktör Alfred Bauer’in Nazi dönemindeki faaliyetlerine ilişkin yeni bulgular elde edilmiş ve ödül askıya alınmıştı. Festival bununla ilgili dışardıan bir uzman kadroya yaptırılan tarihi bir araştırmayı yaz sonunda bir rapor haline açıklayacağını duyurdu.

