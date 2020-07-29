Berlin’in ünlü gece kulübü Berghain, pandemi nedeniyle ses sergisine dönüştü

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:09

Berlin’in gece kulüpleri, koronavirüs yüzünden hala kapalı. Ancak ünlü tekno kulübü Berghain, kapılarını yeniden açmanın yolunu buldu.

Kulüp, sıradışı ses sergisiyle ziyaretçileri çekiyor. Ancak sosyal mesafe kuralları gereği tek seferde en fazla 50 ziyaretçi kabul edebiliyor.

Artık Berghain'in görkemli Kessel Salonu'na girenler, alanı tekno müziğin doldurmadığını görüyor.

Bunun yerine ziyaretçileri, tüyleri diken diken eden ve adeta gerçeküstü bir ses atmosferi karşılıyor. Bu atmosferin içinde ritmik çarpma sesleri, yumuşak şehir gürültüsü, mırıltılar ve hatta helikopter pervanelerinin sesleri yer alıyor.

Küratör Carsten Seiffarth, ses sergisini şöyle betimledi:

Dinleyebilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz, gözlerinizi kapatıp veya açık bırakıp odayı dolduran sesi takip edebilirsiniz.

“Eleven Songs: Hall at Berghain” isimli gösteriyi, sanat ikilisi Sam Auinger ve Hannes Strobl yarattı.

Projenin diğer küratörü Markus Steffens, ikilinin sanatseverleri akustik bir deneyim yaşamaya çağırdığını aktardı ve “Buranın kendisi bir çeşit enstrüman” dedi.

Indyturk'ün AFP’den aktardığı habere göre ses sergisinin organizatörleri, başlangıçta pandemi yüzünden ziyaretçi gelmeyeceğinden korktu.

Ancak kısa sürede endişeleri boşa çıktı. Çünkü ziyaretçiler, yüz maskeleriyle birlikte içeri girmek için sıraya diziliyor.

Seiffarth, içeri giren sanatseverlerin geniş salonda rahatça yayılabildiğini ve büyük pencerelerin de bolca temiz hava sağladığını söylüyor.