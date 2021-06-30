Berrak Tüzünataç kilo eleştirilerine isyan etti: Her yıl aynı şey yapılıyor
Berrak Tüzünataç, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası gelen 'Bir deri bir kemik kaldı' sözlerine cevap verdi. Ünlü oyuncu, “Yıllardır senede bir bu haber yapılıyor!" diyerek hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi.
Türk sinema ve dizi oyuncusu Berrak Tüzünataç, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası gelen yorumlara ve çıkan haberlere cevap verdi.
Ünlü oyuncunun paylaşımı sonrası bazı takipçileri "Çok zayıflamışsın, sana zayıflık yakışmıyor" yorumları yaparken, bazı takipçileri ise "Berrak'ın kilolarıyla ilgilenmekten vazgeçin" ifadelerini kullanmıştı.
"HER YIL AYNI HABERLER YAPILIYOR"
Takipçilerinin yorumları üzerine kilo haberi yapılan Berrak Tüzünataç, çıkan haberlere tepki gösterdi. "Arkadaşlar yıllardır aynı kilodayım. Yıllardır senede bir bu haber yapılıyor" diyerek kilo tartışmasına yanıt verdi.
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