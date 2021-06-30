Berrak Tüzünataç kilo eleştirilerine isyan etti: Her yıl aynı şey yapılıyor

30 Haziran 2021 Çarşamba, 16:22

Türk sinema ve dizi oyuncusu Berrak Tüzünataç, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası gelen yorumlara ve çıkan haberlere cevap verdi.

Ünlü oyuncunun paylaşımı sonrası bazı takipçileri "Çok zayıflamışsın, sana zayıflık yakışmıyor" yorumları yaparken, bazı takipçileri ise "Berrak'ın kilolarıyla ilgilenmekten vazgeçin" ifadelerini kullanmıştı.

"HER YIL AYNI HABERLER YAPILIYOR"

Takipçilerinin yorumları üzerine kilo haberi yapılan Berrak Tüzünataç, çıkan haberlere tepki gösterdi. "Arkadaşlar yıllardır aynı kilodayım. Yıllardır senede bir bu haber yapılıyor" diyerek kilo tartışmasına yanıt verdi.