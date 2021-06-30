Pelin Öztekin, yaşamını yitiren babasına hakaret içeren mesajı ifşa etti
Oyuncu Pelin Öztekin, geçen mart ayında hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin'le ilgili kendisine gönderilen bir mesajı ifşa etti.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçen 8 Mart'ta yaşamını yitiren Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, babasıyla ilgili kendisine gelen bir mesajı "Sen kimsin peki, embesil" diyerek ifşa etti.
Öztekin'in paylaştığı ekran görüntüsünde, bir sosyal medya kullanıcısının "Geberen Rasim'in şişko kızı mısın sen?" diye yazdığı görülüyor. Öztekin, bu kişinin kendisini engellediğini de "İki dakikalık giderini, karakterini..." notuyla duyurdu.?
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