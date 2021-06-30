Pelin Öztekin, yaşamını yitiren babasına hakaret içeren mesajı ifşa etti

30 Haziran 2021 Çarşamba, 15:56

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçen 8 Mart'ta yaşamını yitiren Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, babasıyla ilgili kendisine gelen bir mesajı "Sen kimsin peki, embesil" diyerek ifşa etti.

Öztekin'in paylaştığı ekran görüntüsünde, bir sosyal medya kullanıcısının "Geberen Rasim'in şişko kızı mısın sen?" diye yazdığı görülüyor. Öztekin, bu kişinin kendisini engellediğini de "İki dakikalık giderini, karakterini..." notuyla duyurdu.?