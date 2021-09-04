Beşiktaş, 423 milyon Avro borcu olduğunu açıkladı
Beşiktaş Kulübü'nün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısında kulübün resmi borcunu açıkladı.
Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı saat 10:30'da başladı.
Vodafone Park'ta yapılan toplantıda söz alan Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı takımın 423 milyon Avro borcu olduğunu duyurdu.
6 Mart tarihinde yapılan 1. Olağan Diva Kurulu toplantasında borcun 3 milyar 570 milyon 822 bin Tl olduğu açıklanmıştı.
Bu sezon futbolda şampiyon olan Beşiktaş, transfer sezonunda Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldızları takımına katmıştı.
Video Haberler
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
- Mevsimin ilk karı yağdı! Fotoğraf ve video çektiler
- 'İlk defa' savunması da kurtaramadı
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Her şey saniyeler içinde oldu! Korku dolu anlar
- Kırlangıç balığı, dişisini böyle korudu
- Central Park’ta mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
- Validen yurttaşa: Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin
- Sosyal medyada beğeni toplayan görüntüler
- 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! 'Amca' deyip elini öpmüş
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni video açıklaması
- Yardım feryatlarıyla dalga geçti!
- 'Tosuncuk', arkasındaki güçleri sıraladı
- Büyük ikramiyenin sahibi ölü bulundu
- Ferhan Şensoy'un cenazesinde büyük ayıp!
- Hemzemin geçitte facia!
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Erdoğan'a gece yarısı protesto
- THY ve Pegasus’tan 6 Eylül kararı
- Katilin dikkat çeken Google aramaları!