Beşiktaş, 423 milyon Avro borcu olduğunu açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısında kulübün resmi borcunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 11:28
Beşiktaş, 423 milyon Avro borcu olduğunu açıkladı
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Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı saat 10:30'da başladı.

Vodafone Park'ta yapılan toplantıda söz alan Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı takımın 423 milyon Avro borcu olduğunu duyurdu.

6 Mart tarihinde yapılan 1. Olağan Diva Kurulu toplantasında borcun  3 milyar 570 milyon 822 bin Tl olduğu açıklanmıştı.

Bu sezon futbolda şampiyon olan Beşiktaş, transfer sezonunda Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldızları takımına katmıştı.


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