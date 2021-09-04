Beşiktaş, 423 milyon Avro borcu olduğunu açıkladı

04 Eylül 2021 Cumartesi, 11:28

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı saat 10:30'da başladı.

Vodafone Park'ta yapılan toplantıda söz alan Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı takımın 423 milyon Avro borcu olduğunu duyurdu.

6 Mart tarihinde yapılan 1. Olağan Diva Kurulu toplantasında borcun 3 milyar 570 milyon 822 bin Tl olduğu açıklanmıştı.

Bu sezon futbolda şampiyon olan Beşiktaş, transfer sezonunda Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldızları takımına katmıştı.