Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağan divan kurulu toplantısında konuştu

04 Eylül 2021 Cumartesi, 14:35

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısı bugün düzenlendi. Toplantıda son konuşmacı olarak söz alan Ahmet Nur Çebi; Fikret Orman yönetimi, Abdullah Avcı ve maaş dengesizliği ile ilgili meselere değindi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş için gerekirse hapis yatacağını dile getirdi.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

Kolumuz kırıldı, acıya sızıya rağmen yine Beşiktaş'a hizmet ettik. Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum, koymaya da devam edeceğim. Ben bütün Beşiktaş taraftarlarına en geç 2 gün içinde cevap veriyorum çünkü bu benim vazifem. Beni ister sevsinler, ister sevmesinler. Bize gelen hacizlerin en acı olanları kadın voleybol takımımıza gelen hacizlerdir. Hiçbir voleybolcunun hak etmediği kontratlar yapılmış.

Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım. Tüzük yeni baştan yapacak. Bir kere yapalım, temiz yapalım istiyoruz.

Biz 2 yıldır eski yönetim hakkında konuşmuyoruz. Yine birileri çıktı konuşuyor. Neden çıktılar bilmiyorum. Beşiktaşlılar bu şampiyonluğu hak etti, rabbim nasip etti, biz de bu yola vesile olduk.

Kardeşim çok basit. Cebimden 110 milyon koydum, ailemin geleceğinden de 675 milyon TL feragat ederek kulübü 1.5 sene ayakta tutmaya çalıştım. Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz.

Geçenlerde TFF'nin seminerinde Ulienberg adlı bir danışman Sergen Hocamızın el kol hareketlerini göstermiş onu göstererek yorum yapıyor. Git bakalım Almanya'da yaptırıyorlar mı sana bunu. Amaç belli burada, hakemleri baskı altına almaya çalışmak ama yemezler bunu. Devam ederlerse bu işlere ikinci cevabımız bu kadar yumuşak olmaz. MHK'yi göreve çağırıyorum. Beşiktaş'ın hocasını gündeme getirerek eleştiri yapamazsın. Art niyet arıyorum. Geçen sene de yaptılar, başaramadılar. Yine başaramayacaklar.



