Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Francisco Montero açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda, Francisco Montero için teklif yapmayı düşündüklerini belirtti.

İrem Yavuz
28 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:19
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Francisco Montero açıklaması
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Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar stoper transferi için geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda "Montero için teklif yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen Montero, 1123 dakika sahada kaldı.



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