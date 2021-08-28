Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Francisco Montero açıklaması
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda, Francisco Montero için teklif yapmayı düşündüklerini belirtti.
Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar stoper transferi için geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda "Montero için teklif yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta forma giyen Montero, 1123 dakika sahada kaldı.
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