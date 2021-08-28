Beşiktaş-Karagümrük maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:30

Süper Lig’e galibiyetle başlayan ancak geçtiğimiz hafta puan kaybeden Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.

21.45’te başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek ve yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Karşılaşma beIN Sports 1’ten yayınlanacak.

N’SAKALA FORMA GİYEMEYECEK

Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala bugün oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Fatih Karagümrük’te ise sakatlığı devam eden Fabio Borini karşılaşmada yer alamayacak.