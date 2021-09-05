Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Willian'ı transfer etmek istemiş

05 Eylül 2021 Pazar, 10:38

Arsenal'de beklentileri karşılayamayarak transfer döneminde eski kulübü Corinhthians'a transfer olan Willian için Beşiktaş'ın teklif yaptığı iddia edildi.



Sporx'in haberine göre, Willian'ın babası Severino Vieira da Silva, imza öncesinde Beşiktaş'tan da sözleşme teklifi aldığını dile getirdi.

Bir YouTube canlı yayınına katılan Severino Vieira da Silva, Beşiktaş, Al Ahly, Lyon, Milan, Inter ve Roma'dan teklifler aldık, ancak oğlum yetiştiği kulüp olan Corinthians'a dönmek istedi." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu Chelsea, Arsenal ve Shakhtar Donetsk gibi Avrupa kulüplerinde oynadıktan sonra eski kulübü Corinthians'a geri dönerek 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.